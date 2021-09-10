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У США авіапасажирів без масок штрафуватимуть на 3000 доларів

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США, П'ятниця 10 вересня 2021 07:26
У США авіапасажирів без масок штрафуватимуть на 3000 доларів Фото: у США в літаках пасажирів без масок штрафуватимуть на 3000 доларів (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

У США авіапасажирів без масок штрафуватимуть на 3000 доларів. Штрафи зросли після оголошення президентом США Джо Байденом нових обмежень в умовах пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"З п'ятниці максимальний штраф за порушення вимог носіння маски при користуванні авіатранспортом збільшується вдвічі. Штрафи для громадян складуть від 500 до 3000 доларів", - вказується в повідомленні.

Досі діапазон штрафів за подібні порушення коливався в межах від 250 до 1500 доларів.

Як уточнили в Міністерстві, найбільші стягнення - від 1000 до 3000 доларів - будуть накладатися за повторні порушення.

Цього року адміністрація з безпеки на транспорті США зафіксувала понад 4000 порушень масочного режиму в аеропортах і під час перельотів. До того ж бортпровідники, які просять пасажирів надіти маски, часто стикаються з проявами агресії.

Нагадаємо, що Джо Байден готує стратегію по боротьбі з коронавірусом в США.

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