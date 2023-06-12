США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

"Вы видели пакет помощи, выделенный в рамках программы USAI, о котором было объявлено в конце недели. Я думаю, очень-очень скоро вы увидите дополнительные пакеты помощи, которые предоставят Соединенные Штаты", - заявил он.

В то же время Кирби отметил, что Вашингтон знает, что именно нужно Украине, в том числе для нынешних контрнаступательных операций.

"Мы будем сосредотачиваться на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя",- заявил он.

Что может войты в пакет помощи

Издание "Голос Америки" сообщило, что Белый дом завтра объявит о новом пакете помощи.

"США предоставляют Украине дополнительную военную помощь на сумму до 325 миллионов долларов, сообщил "Голосу Америки" представитель оборонного ведомства, в пакете, о котором будет объявлено завтра", - сообщила журналиста Карла Бабб в Twitter.

По ее словам, в новый пакет помощи войдут:

БМП Stryker и Bradley, которые могут заменить поврежденные и уничтоженные машины;

боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

Военная помощь от США

До этого 9 июня США объявили о пакете военной помощи для Украины, стоимостью 2,1 млрд долларов.

Ранее в американский пакет на 300 млн долларов вошли боеприпасы для Patriot, ракеты AIM-7, системы ПВО Avenger, артиллерийские снаряды, авиационные ракеты Zuni, более 30 млн патронов и другое вооружение.

С начала полномасштабного вторжения России американские партнеры предоставили Украине военной помощи на 39,7 млрд долларов.

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