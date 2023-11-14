В США акции игнорируют предостережения ФРС, а спрос на украинские ОВГЗ растет

Прошедшая неделя не отметилась особыми макроэкономическими событиями, а значительных финансовых отчетов компаний уже стало значительно меньше. Так что рынки больше прислушивались к тому, что говорили и делали центральные банки. Особенно хватало комментариев от ФРС.

В течение недели чиновники американского центрального банка говорили о том, что ФРС наверняка уже приближается к концу цикла повышения ставок. Однако было также много оговорок официальных лиц, что нынешний вполне приличный и устойчивый рост экономики США также может означать устойчивую высокую инфляцию. Это может привести к новым повышениям ставок, которые так не любят рынки.

Увенчало всю эту серию комментариев выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на форуме МВФ. Речь Пауэлла снова не содержала ничего такого, что он уже не говорил в течение этого года. Впрочем, многие наблюдатели все же решили, что "ястребиных" ноток в риторике главы ФРС стало больше. Одно из неприятных замечаний было про необходимость дальнейшего экономического замедления для достижения ценовой стабильности. То есть необходимость сохранения высоких ставок.

Все это не понравилось долговым рынкам и доходности облигаций снова стали расти. Доходности американских десятилетних казначейских облигаций прибавили за неделю 8 базисных пунктов, а двухлетних - 22 и снова перевалили за психологическую отметку в 5%. Не обрадовали инвесторов и очередные слабые результаты аукциона тридцатилетних бумаг Госказначейства – это подняло почти всю кривую доходностей.

Другое дело – американские акции. Падение ключевых индексов за август-октябрь и факт уже значительного оттока средств из сегмента акций снова притупили страхи и разбудили алчность инвесторов. Многие из них решили, что сейчас подходящий момент начать снова наращивать позиции в акциях. И американские фондовые индексы на прошлой неделе продолжили двигаться вверх, после лучшего недельного роста за год.

Индекс S&P 500 прибавил 1,3%, а Nasdaq Composite – 2,4%. Но опять же это происходило преимущественно благодаря росту акций так называемой "Великолепной семерки" – Apple, Microsoft, Meta, Tesla, Alphabet, Nvidia и Amazon. Несмотря на недавние негативные новости и разочарование финансовых отчетов, инвесторы до сих пор готовы переплачивать за акции "Великолепной семерки" благодаря ее популярности, устойчивым балансам и ожиданиям грядущего бурного роста. И похоже, что именно дорогостоящая рыночная стоимость и завышенные ожидания еще приведут к достаточно головной боли инвесторам в акции.

И совсем другой была ситуация на рынках сырья: они продолжали успокаиваться после начала войны между Израилем и ХАМАСом. Страхи дальнейшей эскалации пока не оправдываются. Мусульманские страны подняли немалую шумиху возмущения, однако не демонстрируют реального желания как-то помешать уничтожению ХАМАС Израилем в Газе. Как следствие, цены на нефть уже вернулись на уровни, предшествовавшие конфликту. Также продолжают снижение цены на золото и серебро.

Украинские еврооблигации на прошлой неделе следовали глобальному тренду, и их цены снизились в среднем на два процента, оставаясь преимущественно в диапазоне 26-32 цента за доллар. Цена ВВП-варрантов почти не изменилась за неделю, они в дальнейшем котируются немного дороже 42 центов за доллар условного номинала.

В то же время на первичном рынке украинских ОВГЗ на прошлой неделе спрос превосходил предложение вдвое. Министерство финансов уже третью неделю подряд снижает ставки, пользуясь ожиданиями рынка снижения учетной ставки НБУ - за все это время ставки снизились уже на 20-30 б.п. Ожиданием более низких ставок способствует и дальнейшее замедление украинской инфляции – в октябре она упала до годовых 5,3% – самого низкого уровня с декабря 2020 года, благодаря хорошему урожаю, более дешевым продуктам питания и относительно стабильной гривне. В результате также снижались доходности и на вторичном рынке.

В то же время, гривна все больше усиливается: на прошлой неделе НБУ еще больше укрепил официальный курс гривны, что заметно повлияло и на наличный рынок. Окончательно успокоившись после перехода на гибкое курсообразование, игроки вернулись к текущим потребностям в валюте. Это позволило НБУ снизить объем интервенций до 389 млн долларов в неделю – наименьшего недельного объема интервенций по продаже валюты с начала сентября. В системно важных банках курс национальной валюты укрепился в среднем на 0,4% до 37,1–37,7 грн/доллар.