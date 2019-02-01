У США 21 людина загинула через аномальні холоди

На Середньому Заході США побито десятирічні температурні рекорди

На Среднем Западе Соединенных Штатов Америки из-за сильных морозов и снегопадов погиб минимум 21 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание The New York Times.

Такие данные приводят власти США.

Указано, что среди жертв циклона - 18-летний студент из Айова-Сити, который был найден на улице около кампуса местного университета.

Так, в регионе температура опускалась до -30 градусов Цельсия и даже до -50 градусов Цельсия. Низкие температуры при этом сопровождаются снегопадом и сильным ветром. Причина аномальных холодов - арктический циклон.

По данным издания, в регионе побиты десятилетние температурные рекорды. За 30 и 31 января в аэропортах было отменено 5 тысяч рейсов.

Как писало РБК-Украина в пятницу, 1 февраля, в результате сильных морозов в Соединенных Штатах Америки (США) погибли по меньшей мере 12 человек.

Добавим, по состоянию на 31 января было известно о 8 погибших из-за аномальных холодов в США.

Напомним, в январе 2018 года сообщалось, что в Штатах в результате сильных морозов погибли по меньшей мере 19 человек.