Зриву опалювального сезону не буде: Україна до зими готова, - експерти

"Практично усі обласні центри провели серйозні заходи. Є міста, де роками було більше популізму, ніж праці. Але вони теж запустяться. Що стосується населення - як постачання газу у конфорках, так і забезпечення підприємств ТКЕ для виробництва тепла - я не думаю, що будуть якісь питання", - наголосив заступник міністра розвитку громад та територій України 2015-2019 рр. Едуард Кругляк.

За словами директора з енергоефективності та управління майном Групи "Нафтогаз" Віталія Щербенка, "домашня робота" із накопичення газу у сховищах також уже виконана.

"Ми пройдемо опалювальний сезон стало, про це говорять усі прогнози. На сьогодні достатньо газу в сховищах. Ми вже перетнули планку в 18 млрд кубометрів, план до початку опалювального сезону - 19 млрд кубометрів", - розповів Віталій Щербенко.

Він нагадав, що ціна на газ протягом опалювального сезону лишатиметься незмінною, адже уряд і "Нафтогаз" запропонували довгострокові газові контракти. Таким чином, побутові споживачі можуть купувати газ за ціною 7,96 грн за кубометр. А підприємства теплокомуненерго, що постачають тепло в оселі, отримуватимуть газ по 7,42 грн за кубометр - ця ціна є співставною з вартістю газу для ТКЕ у попередні періоди.

"Ціна для ТКЕ чи не вперше є нижчою, ніж для населення. Це правильне рішення", - вказав виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк

Він також звернув увагу, що в довгостроковій перспективі єдиним дієвим інструментом для зниження платіжок є впровадження заходів з енергоефективності.

"Ми, як споживачі, ніколи не зможемо контролювати вартість газу чи тариф на тепло. Ми є енергодефіцитною країною, яка імпортує енергоресурси. Ми будемо залежні від цін на них за кордоном. Єдиний спосіб, яким можна контролювати наші платіжки, це контролювати об'єм споживання. Для цього треба зайнятися енергоефективністю і робити це системно. Енергоефективність є тим інструментом, який допоможе споживачам скоротити свої рахунки. Є випадки, де заміна котла у будинку дала економію по газу 37%. Разом з модернізацією теплового пункту економія буде уже 70%", - зазначив експерт.

Нагадаємо, за даними НАК "Нафтогаз України", станом на 16 вересня у сховищах газу уже накопичено 18,6 млрд кубометрів газу. Однак сезон закачування триває: держкомпанія планує увійти в опалювальний сезон з 19 млрд кубометрів газу.

Для населення з травня 2021 року діє фіксована річна ціна на газ. Залежно від постачальника, вона коливається від 7,80 до 13,50 грн за кубометр. Державний "Нафтогаз" пропонує 7,96 грн за кубометр.

Підприємства теплокомуненерго з 20 травня 2021 року працюють на вільному ринку та мають змогу самостійно обрати компанію, у якої купуватимуть газ.

Відповідно до умов трирічних контрактів, розроблених "Нафтогазом", ціна для ТКЕ в опалювальному сезоні 2021-2022 років становитиме 7,42 грн за кубометр. Така ціна поширюватиметься на історичний обсяг споживання блакитного палива для виробництва тепла для населення.