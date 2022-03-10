RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Без терміну давності: міністр торгівлі США назвала термін дії санкцій проти РФ

Автор: Константин Широкун

Міністр торгівлі США повідомила, що скасування санкцій проти РФ найближчим часом чекати не варто. За її словами, при необхідності їх дія може розтягнутися на роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що санкції, введені проти Росії Сполученими Штатами та їх союзниками у відповідь на вторгнення в Україну, не мають терміну дії.

"Ми з санкціями надовго, і наші союзники з ними надовго", - сказала Раймондо, додавши, що адміністрація Джо Байдена готова не скасовувати санкції так довго, скільки цього вимагатиме ситуація, аж до кінця виборчого терміну президента. Раймондо також попередила, що будь-яка країна, яка не дотримується обмеження США на експорт до Росії, заплатить високу ціну.

Раніше агентство Fitch знизило суверенний рейтинг Росії ще на 6 сходинок до "сміттєвої території" - з "В" до "С", заявивши, що дефолт неминучий, оскільки санкції та торговельні обмеження підірвали її готовність обслуговувати борг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України