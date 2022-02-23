Чергові фейки. Ляшко спростував інформацію про евакуацію лікарень з Києва

Про це повідомляє РБК-України , посилаючись на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на сторінці в Facebook .

"Наразі поширюється фейковий наказ Міністерства охорони здоров'я з моїм підписом про затверджені заходи з евакуації у лікувальних закладах міста Києва та інших міст. Весь зміст неіснуючого наказу фейковий", - написав Ляшко, зазначивши, що всі заклади охорони здоров'я працюють у штатному режимі.

За інформацією РБК-Україна, у підробленому указі йдеться про те, що держоргани влади нібито терміново евакуюються до Львова. І що нібито потрібно проводити евакуацію з усіх медустанов у Києві та на Схід від нього на Західну Україну. Зокрема, зловмисник зазначив, що всіх хворих треба виписати, а все медичне обладнання, яке неможливо вивезти, треба знищити. Фейковий документ розіслали до урядових організацій, до місцевих органів влади, зокрема до КМДА.