Срна с разгрома дебютанта сезона начал карьеру тренера "Шахтера"

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Шахтер" – ЛНЗ – 3:0

Голы: Сикан, 19, Келси, 83, 90

С первых минут "горняки" завладели инициативой. Пошли и полувозможности. В частности, Крыськив проверил бдительность вратаря ударом метров с 20-ти, а Невертон с Коноплей вскоре не разобрались, кто нанесет решающий удар.

Открыл же счет "Шахтер" на 19-й минуте. Прошел длинный заброс на Зубкова на правый фланг, а тот хрестоматийно прострелил в штрафную. Бондаренко хитро пропустил мяч, а Сикан с лета пробил точно в девятку.

ЛНЗ пришел в себя на старте второй половины. Черкащане провели серию атак, но отыграться не смогли. Самый опасный момент упустил Хобленко. Форвард гостей сыграл в стенку с партнером и пробил из пределов штрафной – выше перекладины.

Зато "горняки" не смогли реализовать два выхода один на один с голкипером подряд. Крыськив перебросил мяч через Пенькова, но не попал в створ ворот. Зубков же после передачи Бондаренко даже обыграл кипера и пробил с острого угла – штанга!

Снял же все вопросы о победителе встречи Келси. Венесуэлец появился на поле на 76-й минуте и успел оформить дубль до финального свистка. Сначала он успешно сыграл на добивании, когда Бондаренко пробил в каркас ворот после углового. А затем классно развернулся на линии штрафной и отправил мяч в сетку с передачи Конопли.

Благодаря разгрому "Шахтер" вернулся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Горняки" набрали 21 очко и на два пункта отстают от "Кривбасса". Команда Дарио Срны еще и с матчем в запасе.