Кошти від заморожених активів Росії найближчим часом не надійдуть в Україну, - Мінфін

"Рішення щодо заморожених активів приймають уряди тих країн, де ці активи заморожені. Щоб ці активи можна було вилучити і направити на користь України. Я знаю, що подібна робота ведеться в Канаді і в США. У Європі з цим дещо складніше, але я впевнений, що вони також приєднаються до цього процесу якомога швидше. Сказати, що ці кошти надійдуть в Україну в найближчому майбутньому, я поки не можу", - сказав Марченко.

Він в черговий раз підкреслив, що Уряд України веде постійну комунікаційну роботу з урядами західних країн щодо фінансової підтримки нашого бюджету.

"Ця робота ведеться максимально широко з усіма країнами. Залишилося тільки, щоб уряди цих країн прийняли відповідні рішення. Серед лідерів надання фінансування України я б назвав США, Канаду і Великобританію", - підкреслив міністр.

Тим часом зазначив він, українському уряду у квітні вдалося виконати всі соціальні зобов'язання.

"Ми у квітні всі наші зобов'язання виконали. Як соціальні - перед пенсіонерами, лікарями, педагогами, так і перед військовими. Так що, попри те, що, можливо, ми не в повному обсязі отримуємо допомогу, ми знаходимо можливості забезпечувати всі невідкладні витрати. При цьому намагаємося все це робити розумно, щоб не створити макрофінансові проблеми фінансовій системі держави", - сказав Марченко.