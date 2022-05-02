RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кошти від заморожених активів Росії найближчим часом не надійдуть в Україну, - Мінфін

Фото: глава Мінфіну України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Рішення щодо вилучення заморожених активів Росії повинні приймати уряди тих країн, де ці активи заморожені. Однак сподіватися, що ці кошти надійдуть в Україну найближчим часом, не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра фінансів України Сергія Марченка в ефірі телемарафону.

"Рішення щодо заморожених активів приймають уряди тих країн, де ці активи заморожені. Щоб ці активи можна було вилучити і направити на користь України. Я знаю, що подібна робота ведеться в Канаді і в США. У Європі з цим дещо складніше, але я впевнений, що вони також приєднаються до цього процесу якомога швидше. Сказати, що ці кошти надійдуть в Україну в найближчому майбутньому, я поки не можу", - сказав Марченко.

Він в черговий раз підкреслив, що Уряд України веде постійну комунікаційну роботу з урядами західних країн щодо фінансової підтримки нашого бюджету.

"Ця робота ведеться максимально широко з усіма країнами. Залишилося тільки, щоб уряди цих країн прийняли відповідні рішення. Серед лідерів надання фінансування України я б назвав США, Канаду і Великобританію", - підкреслив міністр.

Тим часом зазначив він, українському уряду у квітні вдалося виконати всі соціальні зобов'язання.

"Ми у квітні всі наші зобов'язання виконали. Як соціальні - перед пенсіонерами, лікарями, педагогами, так і перед військовими. Так що, попри те, що, можливо, ми не в повному обсязі отримуємо допомогу, ми знаходимо можливості забезпечувати всі невідкладні витрати. При цьому намагаємося все це робити розумно, щоб не створити макрофінансові проблеми фінансовій системі держави", - сказав Марченко.

Війна Росії проти України триває шістдесят сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України