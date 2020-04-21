Кошти від екоподатку необхідно направляти на екологічні проекти, - експерт

Грошовим коштам від збору екологічного податку необхідно повернути цільовий характер і спрямовувати виключно на екологічні проекти. Про це написала президент Професійної асоціації екологів України, CEO Ecobusiness Group Людмила Циганок у колонці для GMK center, передає РБК-Україна.

"Грошовим коштам від збору екологічного податку саме час повернути цільовий характер і спрямовувати їх виключно на екологічні проекти та зниження викидів парникових газів. Вкрай важливо уникнути хаотичного підвищення тарифів. Слід провести аналіз і розрахунки з обґрунтуваннями щодо поетапних підвищень, як це відбувалося в ряді країн ЄС. Тоді вітчизняні підприємства отримають можливість здійснювати природоохоронні заходи в період кризи відповідно до графіку підвищення розміру оподаткування, введення нових податків", - написала Циганок.

Експерт зазначила, що на сьогодні впровадження природоохоронних заходів не дає економічного ефекту і не стимулюється державою. У нинішніх кризових умовах необхідно міняти підхід, використовуючи різні механізми стимулювання.

"Механізми стимулювання екологічних інвестицій промислових підприємств можуть бути різними і вимагають окремих дискусій. Наприклад, компенсація тіла кредиту на екологічні проекти через фонд бюджету, національний екологічний фонд, пільги по сплаті екологічного податку і т. д. Використання підприємствами коштів податку на викиди СО2 через механізм компенсації кредитів на енергоефективність може бути першим кроком до повномасштабної модернізації українських підприємств", - вважає Циганок.

Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.