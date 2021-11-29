Середня зарплата в Україні за місяць впала майже на 200 гривень

За даними статистичного відомства, за останній рік (порівняно з жовтнем минулого року) зарплата зросла на 15,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 4,0%.

Найвища нарахована зарплата в жовтні була в Києві - 20 481 гривень, найнижча - в Чернівецькій області - 10 878 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сферах "інформація та телекомунікації" - 25 196 гривня "фінансова та страхова діяльність" - 23 642 гривень, найнижчу - "тимчасове розміщення та організація харчування" - 8 852 гривень.