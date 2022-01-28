Середньорічний рівень нелегального ринку сигарет виріс з 10% у 2020 році до 16,9% у 2021. Таку інформацію під час круглого столу "Візія боротьби із нелегальною торгівлею та обігом тютюнових виробів у 2022 році", який відбувся у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника компанії Imperial Tobacco Вадима Новосада.

За даними дослідження, за попередній рік бюджети всіх рівнів недоотримали майже 15,5 млрд грн від акцизного податку, ПДВ та 5-відсоткового місцевого податку на торгівлю тютюновими виробами.

За словами Новосада, станом на листопад 2021 року рівень нелегального ринку сягнув 20,4%, який складався з 2,9% контрабанди, 10,9% незаконної торгівлі виробами, призначеними для експорту та продажу у магазинах безмитної торгівлі, та 6,6% контрафакту або сигарет з підробленими акцизними марками.

"Дослідження "Кантар Україна" ведеться з 2011 року. Експерти фіксували сплеск нелегальної торгівлі у 2013 році, а потім був спад, бо власники фабрик, які виробляли підробки, опинилися за лінією розмежування або втекли у Росію. До 2017 року рівень нелегального ринку в Україні був одним з найнижчим у Європі. Але з різким підвищенням ставок акцизу нелегальна торгівля почала зростати, і з 2020 року зростання становить 2% щокварталу", - сказав Новосад.

Найбільша доля нелегального ринку - понад 10% складають сигарети, що призначені для продажу у магазинах Duty Free або для експорту. При цьому виробляються вони на відомих ліцензованих українських фабриках, але нелегально продаються в України без сплати жодних податків.

Лише 2% нелегального ринку складає контрабанда, половина з якої потрапляє з Білорусі.

Сплеск торгівлі сигаретами сумнівного походження у січні 2022 року спостерігається у Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Рівненській областях.

"У торгових точках деякі сигарети продаються дешевше податків, які сьогодні становлять понад 45 грн з пачки. Тобто легальні сигарети навряд чи можуть коштувати дешевше. Якщо таке відбувається, то це має викликати підозри, бо, скоріше за все, на таких пачках є підробна акцизна марка", - сказав представник Imperial Tobacco.

Коментуючи результати дослідження Кантар Україна Сергій Мазуров, представник British American Tobacco, заявив, що у 2021 році на нелегальному ринку було продано 8,4 млрд штук сигарет.

"Станом на жовтень 2021 року рівень нелегального об’єму дорівнював рівню, який вся легальна тютюнова індустрія виробляла за два місяці. На тепер з таким об’ємом нелегального ринку ми можемо не працювати два з половиною місяці на рік, нічого не виробляти і не платити податки. Від нелегального ринку втрачаємо ми, втрачає держава", - сказав Мазуров.

Андрій Доронін, який представляє Japan Tobacco International, повідомив, що, у спілкуванні із правоохоронними органами, до нього часто надходять запити про надання списків нелегальних виробництв сигарет.

"Але на сьогоднішній день згідно з даними з відкритих реєстрів існує 59 компаній, які мають обладнання або ліцензії на виробництво сигарет. Рік тому їх було лише 30. Тобто станом на січень 2022 року зростання кількості таких компаній становить більше 90%. При цьому обладнання для виробництва тютюнової продукції є у більшості із них, проте вони не демонструють ніякої діяльності. Тобто дізнатися, хто веде незаконне виробництво та торгівлю не складно", - вважає Доронін.

Аби зменшити рівень незаконної торгівлі, індустрія пропонувала криміналізувати контрабанду підакцизних товарів. Відповідний проекту закону №5420, поданий до Верховної ради президентом Володимиром Зеленським, минулого року було прийнято у першому читанні. Ідею криміналізації підтримує Бюро економічної безпеки, про що під час круглого столу заявив його представник Євген Дубовий.

Директор асоціації "Укртютюн" Наталія Фесюн вважає, що при такому зростанні незаконної торгівлі необхідно уповільнити підвищення акцизного податку, бо саме через надмірні темпи його зростання дорожчає легальна продукція, чим користуються нелегальні виробники. Вони мають можливість продавати сигарети значно дешевше, адже не платять жодних податків.