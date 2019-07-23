Середню освіту за кордоном - запорука успішного майбутнього вашої дитини

Навчання в школі - це перший крок для вступу до вузу, отримання диплома і роботи над успішною кар'єрою. Саме тому освіта за кордоном стане важливим внеском у майбутнє вашої дитини. Навчання в школі в Канаді дозволяє в майбутньому стати студентом не тільки канадського, а й американського вузу. Навчання в Швейцарії відкриває двері в престижні європейські університети. Чому українцям варто звернути увагу саме на ці країни і які є особливості навчання в кожній з них, детальніше розглянемо в цій статті.

Особливості навчання в школах Швейцарії

Тривалість навчання в швейцарських навчальних закладах залежить від кантону, в середньому це 12-14 років. Під час навчання школярі вивчають 10-12 обов'язкових предмета і ще 2-4 додаткових (список дисциплін залежить від обраного напрямку). Швейцарська програма вважає складною через кількість ключових предметів і вивчення відразу трьох мов.

Середню освіту в Швейцарії можна отримати і за іншими програмами: німецької, британської, американської, французької або італійської. Вони організовані за прикладом системи навчання відповідних країн. Зазвичай такі програми вибирають з метою подальшого вступу до європейський вуз за кордоном Швейцарії.

Навчання в Швейцарії умовно діляться на 3 етапи: початкова школа (6 класів), Secondaire I і Secondaire II (по 3-4 роки). Останній етап є необов'язковим, його отримують тільки майбутні абітурієнти вузів. Бажають отримати професійну освіту йдуть зі школи в Швейцарії після Secondaire I.

Відмінності навчання в школах Канади

Середню освіту в Канаді зазвичай двомовне, і це головна трудність для дітей. У деяких школах можливе навчання тільки на одній мові, але це зустрічається рідше. Наприклад, вивчати тільки французький можуть лише школярі Квебека.

Процес навчання досить розслаблений. У хлопців немає значущих контрольних робіт, для отримання атестата слід тільки набрати потрібну кількість кредитів. Ще одна особливість шкіл в Канаді - можливість вибирати велику кількість дисциплін, починаючи практично з молодших класів.

Починають своє навчання канадці з 6 років. Після закінчення початкових класів, а це до 12-14 років, переходять в середні і старші класи.

Атестат діти отримують за 12 (в більшості провінцій) або 11 (в Квебеку) років. У першому випадку атестат дозволяє надходити вузи. У Квебеку випускникам доведеться довчитися ще 1 рік в коледжі системи GEGEP. Студенти такого коледжу поглиблюють знання шкільних предметів і отримують додаткову кваліфікацію за обраним напрямом.

Канада і Швейцарія: плюси і мінуси середньої освіти за кордоном

Особливості навчання в обох країнах сильно залежать від регіону або навіть конкретної школи за кордоном. Проте, можна виділити деякі ключові плюси і мінуси навчання в Європі і за океаном:

Канада Швейцарія Плюси Спокійний темп - школярі не піддаються зайвому стресу і поступово отримують необхідні знання.

Велика свобода вибору - можна вибирати додаткові дисципліни і навіть вчителів. Вивчення відразу трьох іноземних мов з перших класів.

Розслаблена початкова школа - вчителі лише допомагають розвивати вже наявні таланти і не навантажують малюків домашніми завданнями. Мінуси Іноземні школярі можуть вчитися тільки в приватних школах.

Відсутність єдиного оцінювання школярів, що може стати причиною більш низького рівня знань. Багато навчальних програм, в яких може бути важко

розібратися.

Менше занять з мистецтва і спорту.

Навчання за кордоном - це важливий внесок в майбутню кар'єру вашої дитини! Навчання в іменитої школі стане першим кроком до бажаної професії, тому плануйте надходження вже зараз!