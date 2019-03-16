Серед жертв масової стрілянини у Новій Зеландії українців немає, - МЗС

Теракт трапився 15 березня 2019 року

Начальник Управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что среди жертв теракта в Новой Зеландии украинцев нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Громадське.

По словам Кирилича, украинцев среди жертв расстрелов в двух мечетях новозеландского города Крайстерч, которые произошли в пятницу, 15 марта, нет.

Напомним, 15 марта вооруженная группа устроила стрельбу в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. В то же время полиция обезвредила несколько самодельных бомб, обнаруженных после теракта в двух мечетях в Крайстчерче.

По делу о теракте в Новой Зеландии полиция задержала трех человек, хотя изначально сообщалось о четырех задержанных, и уже выдвинула обвинение первому подозреваемому.

По данным полиции, одним из стрелков был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Перед нападением он опубликовал в сети манифест, в котором объяснил свои мотивы расовыми причинами и назвал террористической атакой стрельбу.

Сообщается, что количество жертв нападения на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии достигло 50 человек. В больнице скончался подданный Саудовской Аравии, также в результате стрельбы также пострадали 48 человек.