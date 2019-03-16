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Серед жертв масової стрілянини у Новій Зеландії українців немає, - МЗС

Новини » Надзвичайні події    16.03.2019 - 16:46
Серед жертв масової стрілянини у Новій Зеландії українців немає, - МЗС
Фото: теракт у Новій Зеландії (twitter.com/UkrZaKordonom)

Теракт трапився 15 березня 2019 року

Начальник Управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив, що серед жертв теракту у Новій Зеландії українців немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадське.

За словами Кирилича, українців серед жертв розстрілів у двох мечетях новозеландського міста Крайстерч, які сталися у п'ятницю, 15 березня, немає.

Нагадаємо, 15 березня озброєна група влаштувала стрілянину в мечетях міста Крайстчерч в Новій Зеландії. Водночас поліція знешкодила кілька саморобних бомб, виявлених після теракту у двох мечетях в Крайстчерчі.

У справі про теракт у Новій Зеландії поліція затримала трьох людей, хоча спочатку повідомлялося про чотирьох затриманих, і вже висунула звинувачення першому підозрюваному.

За даними поліції, одним зі стрілків був 28-річний австралієць Брентон Таррант. Перед нападом він опублікував у мережі маніфест, в якому пояснив свої мотиви расовими причинами і назвав стрілянину терористичною атакою.

Повідомляється, що кількість жертв нападу на мечеті міста Крайстчерч у Новій Зеландії сягнула 50 осіб. В  лікарні помер підданий Саудівської Аравії, також у результаті стрілянини також постраждали 48 людей.

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