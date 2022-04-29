Серед українців покращилися оцінки допомоги від західних партнерів

За даними опитування, дипломатичну та гуманітарну допомогу вважають достатньою близько 60% (на початку березня - близько 50%). Фінансову підтримку достатньою вважають 46% (у березні - 39%).

Оцінки щодо надання озброєння практично не змінилися: достатніми їх вважають 29%, не достатніми - 65%. Погіршилися оцінки економічних санкцій проти Росії: достатніми їх вважають лише 20% (у березні - 33%).

Опитування проведене 26 квітня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.