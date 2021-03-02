Серед них може бути Путін і Трамп. На Нобелівську премію миру номінували понад 300 осіб

Зокрема на премію номінують 234 людини та 95 організацій. Найвищий показник був зафіксований у 2016 році - тоді було 376 номінантів.

Офіційно імена кандидатів розголошувати заборонено, але ЗМІ повідомляли раніше про багатьох відомих людей, які потрапили в список.

Серед них стати президент РФ Володимир Путін, російський опозиціонер Олексій Навальний, активістка Грета Тунберг, колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська та колишній глава Білого дому Дональд Трамп.

Лауреата премії миру 2021 року буде оголошено в жовтні.

Раніше стало відомо, що президент Литви Гітанас Науседа висунув лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську на здобуття Нобелівської премії миру. Нагадаємо, Світлана Тіханоська заявила, що хоче безпечно повернутися в Білорусь. Вона шукає для цього можливості з міжнародним товариством.