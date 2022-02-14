Серед постраждалих була дитина. У Карпатах евакуювали групу травмованих лижників

У Карпатах рятувальники Славської пошуково-рятувальної бригади евакуювали групу травмованих лижників. Серед постраждалих була дев'ятирічна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"У Львівській області гірські рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи допомогли чотирьом травмованим туристам-лижникам, серед яких була дев'ятирічна дитина", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники закликали лижників бути уважними під час катання.
У ДСНС нагадали правила безпеки на гірськолижних трасах:
Нагадаємо, перед вихідними у Карпатах спостерігалися ускладнені погодні умови, в результаті яких значно погіршилася видимість.
Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у західних областях 14 лютого продовжиться підйом рівнів води.