RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Серед постраждалих була дитина. У Карпатах евакуювали групу травмованих лижників

Автор: РБК-Україна

У Карпатах рятувальники Славської пошуково-рятувальної бригади евакуювали групу травмованих лижників. Серед постраждалих була дев'ятирічна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У Львівській області гірські рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи допомогли чотирьом травмованим туристам-лижникам, серед яких була дев'ятирічна дитина", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликали лижників бути уважними під час катання.

У ДСНС нагадали правила безпеки на гірськолижних трасах:

  • дотримуватися безпечної швидкості, яка дасть час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;
  • не зловживати спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
  • одягати захисне спорядження.

Нагадаємо, перед вихідними у Карпатах спостерігалися ускладнені погодні умови, в результаті яких значно погіршилася видимість.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у західних областях 14 лютого продовжиться підйом рівнів води.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карпаты