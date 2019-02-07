Серед кандидатів у президенти в 2018 найбільше правди говорив Садовий, - VoxCheck

Команда проекту визначила 73,1% правдивих тверджень у риториці політика

Среди кандидатов в президенты в 2018 больше всех правды говорил Андрей Садовый. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты проекта VoxCheck "Ложь-2018. Как кандидаты в президенты и лидеры партий врали и манипулировали в предвыборный год".

Согласно анализу, по результатам 2018 года среди кандидатов в президенты "самым большим правдолюбом" был мэр Львова Андрей Садовый.

Команда проекта определила 73,1% правдивых утверждений в риторике политика за 2018 год.

Анатолий Гриценко в своей риторике был правдивым в 68,1% случаев, Петр Порошенко – в 56,4%. Меньше половины правды вкладывают в свои утверждения Юрий Бойко (44,6%) и Олег Ляшко (40,7%). А наименее правдиво говорила в прошлом году, согласно рейтингу, Юлия Тимошенко – 31,5%.

Как отмечает команда VoxCheck, отдельно эксперты также проверять утверждение кандидатов в президенты от начала 2019 года.