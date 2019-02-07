ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Серед кандидатів у президенти в 2018 найбільше правди говорив Садовий, - VoxCheck

Новини » Вибори 2019    07.02.2019 - 15:10
Серед кандидатів у президенти в 2018 найбільше правди говорив Садовий, - VoxCheck
Фото: Андрій Садовий (city-adm.lviv.ua)

Команда проекту визначила 73,1% правдивих тверджень у риториці політика

Серед кандидатів у президенти в 2018 найбільше правди говорив Андрій Садовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати проекту VoxCheck "Брехня-2018. Як кандидати в президенти та лідери партій брехали та маніпулювали у передвиборчий рік".

Відповідно до аналізу, за результатами 2018 року серед кандидатів у президенти "найбільшим правдолюбом" був мер Львова Андрій Садовий.

Команда проекту визначила 73,1% правдивих тверджень у риториці політика за 2018 рік.

Анатолій Гриценко у своїй риториці був правдивим у 68,1% випадків, Петро Порошенко – у 56,4%. Менше половини правди вкладають у свої твердження Юрій Бойко (44,6%) та Олег Ляшко (40,7%). А найменш правдиво говорила минулого року, відповідно до рейтингу, Юлія Тимошенко – 31,5%.

Серед кандидатів у президенти в 2018 найбільше правди говорив Садовий, - VoxCheckСеред кандидатів у президенти в 2018 найбільше правди говорив Садовий, - VoxCheck

Як зазначає команда VoxCheck, окремо експерти також перевірятимуть твердження кандидатів у президенти від початку 2019 року.

У Раді розповіли про різні обмеження для РФ Вибори президента України 2019: що потрібно знати про виборчу кампанію
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Андрій Садовийрейтингвыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся