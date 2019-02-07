Серед кандидатів у президенти в 2018 найбільше правди говорив Садовий, - VoxCheck

Фото: Андрій Садовий (city-adm.lviv.ua)

Команда проекту визначила 73,1% правдивих тверджень у риториці політика

Серед кандидатів у президенти в 2018 найбільше правди говорив Андрій Садовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати проекту VoxCheck "Брехня-2018. Як кандидати в президенти та лідери партій брехали та маніпулювали у передвиборчий рік".

Відповідно до аналізу, за результатами 2018 року серед кандидатів у президенти "найбільшим правдолюбом" був мер Львова Андрій Садовий.

Команда проекту визначила 73,1% правдивих тверджень у риториці політика за 2018 рік.

Анатолій Гриценко у своїй риториці був правдивим у 68,1% випадків, Петро Порошенко – у 56,4%. Менше половини правди вкладають у свої твердження Юрій Бойко (44,6%) та Олег Ляшко (40,7%). А найменш правдиво говорила минулого року, відповідно до рейтингу, Юлія Тимошенко – 31,5%.

Як зазначає команда VoxCheck, окремо експерти також перевірятимуть твердження кандидатів у президенти від початку 2019 року.