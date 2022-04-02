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Відразу здавайтеся. Зеленський звернувся до мешканців Криму, яких мобілізувала Росія

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Субота 02 квітня 2022 01:31
Відразу здавайтеся. Зеленський звернувся до мешканців Криму, яких мобілізувала Росія Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський засудив спробу Росії мобілізувати жителів тимчасово окупованого Криму, щоб кинути їх на війну проти України. Глава держави звернувся до кримчан і закликав здаватися ЗСУ за будь-якої можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення Зеленського.

Президент назвав спроби РФ забирати в свою армію жителів Криму порушенням міжнародного гуманітарного права, і військовим злочином.

За це країна-агресор понесе відповідальність, наголосив він. Крім того, такі дії Кремля "є аргументом, щоб санкції проти Росії посилювалися".

"Тому хочу також сказати жителям Криму: саботуйте цю історію на будь-якому з етапів, а якщо не вийде - то не виконуйте злочинних наказів, і за першої ж нагоди здавайтеся. Здувайтеся Збройним Силам України. Ми все зрозуміємо. Ви будете жити", - зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна засудила призов і мобілізацію РФ громадян нашої країни на тимчасово окупованих територіях.

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