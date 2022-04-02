Відразу здавайтеся. Зеленський звернувся до мешканців Криму, яких мобілізувала Росія
Президент Володимир Зеленський засудив спробу Росії мобілізувати жителів тимчасово окупованого Криму, щоб кинути їх на війну проти України. Глава держави звернувся до кримчан і закликав здаватися ЗСУ за будь-якої можливості.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення Зеленського.
Президент назвав спроби РФ забирати в свою армію жителів Криму порушенням міжнародного гуманітарного права, і військовим злочином.
За це країна-агресор понесе відповідальність, наголосив він. Крім того, такі дії Кремля "є аргументом, щоб санкції проти Росії посилювалися".
"Тому хочу також сказати жителям Криму: саботуйте цю історію на будь-якому з етапів, а якщо не вийде - то не виконуйте злочинних наказів, і за першої ж нагоди здавайтеся. Здувайтеся Збройним Силам України. Ми все зрозуміємо. Ви будете жити", - зазначив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що Україна засудила призов і мобілізацію РФ громадян нашої країни на тимчасово окупованих територіях.
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