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Супутниковий інтернет Starlink виявився швидшим за наземні аналоги

Автор: Сергій Пишкін

Супутниковий інтернет Starlink, який є ініціативою компанії Ілона Маска SpaceX, виявився набагато швидшим за наземні широкосмугові аналоги. В деяких країнах його швидкість більша майже на 50 Мбіт/с.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на MyDrive.

Згідно з тестами на сервісі Speedtest, виявилося, що:

  • у Канаді середня швидкість широкосмугового інтернету становить 84,25 Мбіт/с, тоді як мережа Starlink надає 86,92 Мбіт/с;
  • у Новій Зеландії середня швидкість широкосмугового інтернету становить 78,85 Мбіт/с, тоді як мережа Starlink надає 127,02 Мбіт/с;
  • у Великобританії середня швидкість широкосмугового інтернету становить 84,25 Мбіт/с, тоді як мережа Starlink надає 108,3 Мбіт/с;
  • у США середня швидкість широкосмугового інтернету становить 97,23 Мбіт/с, тоді як мережа Starlink надає 115,22 Мбіт/с;

Додамо, що наразі SpaceX ще не завершила виведення усіх супутників платформи Starlink на орбіту, у зв’язку з чим доступ до мережі компанії мають далеко не всі країни.

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ІнтернетИлон Маск