ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Супутниковий інтернет Starlink виявився швидшим за наземні аналоги

Новость на русском →
США , Середа 11 серпня 2021 18:51
Супутниковий інтернет Starlink виявився швидшим за наземні аналоги Фото: інтернет Starlink виявився швидшим за широкосмугові аналоги (spacex.com)
Автор: Сергій Пишкін

Супутниковий інтернет Starlink, який є ініціативою компанії Ілона Маска SpaceX, виявився набагато швидшим за наземні широкосмугові аналоги. В деяких країнах його швидкість більша майже на 50 Мбіт/с.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на MyDrive.

Згідно з тестами на сервісі Speedtest, виявилося, що:

  • у Канаді середня швидкість широкосмугового інтернету становить 84,25 Мбіт/с, тоді як мережа Starlink надає 86,92 Мбіт/с;
  • у Новій Зеландії середня швидкість широкосмугового інтернету становить 78,85 Мбіт/с, тоді як мережа Starlink надає 127,02 Мбіт/с;
  • у Великобританії середня швидкість широкосмугового інтернету становить 84,25 Мбіт/с, тоді як мережа Starlink надає 108,3 Мбіт/с;
  • у США середня швидкість широкосмугового інтернету становить 97,23 Мбіт/с, тоді як мережа Starlink надає 115,22 Мбіт/с;

Додамо, що наразі SpaceX ще не завершила виведення усіх супутників платформи Starlink на орбіту, у зв’язку з чим доступ до мережі компанії мають далеко не всі країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет Илон Маск
NEWS
В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною
В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну