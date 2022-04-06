ru ua
Ср, 06 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Супутникові знімки показали, що тіла на вулицях Бучі лежали ще три тижні тому, - Британія

Новость на русском →
Буча, Середа 06 квітня 2022 01:31
Супутникові знімки показали, що тіла на вулицях Бучі лежали ще три тижні тому, - Британія Фото: Буча після окупантів (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Роман Мирончук

Британська розвідка провела аналіз супутникових знімків від 21 березня і заявила, що вже тоді на них було видно тіла мирних жителів Бучі, які лежали на вулиці. При цьому місто було окуповане до 31 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Великобританії в Twitter.

"Аналіз супутникових знімків від 21 березня 2022 року показує не менше 8 упізнаних тіл, що лежать на вулиці міста Буча Київської області. Буча була окупована російськими військовими до 31 Березня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Супутникові знімки показали, що тіла на вулицях Бучі лежали ще три тижні тому, - Британія

Знімки Бучі з супутника (twitter.com/DefenceHQ)

Нагадаємо, що РНБО України спростувала фейки про нібито непричетність армії Російської Федерації до вбивств у Бучі.

Раніше спікер Міноборони РФ заявив, що за весь час перебування російських військових у Бучі не постраждав жоден місцевий житель, а фото і відео з міста - чергова "постановка" для західних ЗМІ.

Супутникові знімки Maxar Technologies спростовують заяви РФ про непричетність до вбивств українців.

Ми також писали про те, що супутникові знімки показали появу братської могили в Бучі 10 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Буча
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Мертві і врятовані. Що пережили міста під Києвом за час російської окупації
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Мертві і врятовані. Що пережили міста під Києвом за час російської окупації