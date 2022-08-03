Росія знайшла альтернативу Антонівському мосту під Херсоном: супутникові знімки

Ця поромна переправа вже друга, яку використовують окупанти. Першу переправу супутник зафіксував ще 1 серпня біля селища Придніпровське Херсонської області.

Другу переправу російські війська звели поряд із Антонівським залізничним мостом, який успішно атакували українські захисники.

Фото: окупанти біля Херсону використовують поромну переправу (radiosvoboda.org)

Військовий експерт, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков зазначає, що окупанти таким чином перекидають не важке озброєння, а, ймовірно, автомобільну техніку. За його словами, поромні переправи зазвичай використовують для транспортування озброєння, боєприпасів та продовольства.

"Наскільки я розумію, ці пороми не дуже місткі в плані кількості техніки, яку можна за один раз переправити. На супутниковому знімку видно тентовані вантажівки, можливо КАМАЗи, що зазвичай перевозять постачання", - сказав експерт.

Також супутник зафіксував понтонну переправу біля пошкодженого Антонівського автомобільного мосту. Окупанти заявляються, що використовують її для транспортування цивільних.

Фото: окупанти біля пошкодженого Антонівського мосту звели понтонну переправу (radiosvoboda.org)