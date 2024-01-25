"Спусковой крючок войны". Кто такой Игорь Стрелков и за что ему дали срок в России

При подготовке материала использовались: данные Wikipedia, блог главы совета правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова, публикации изданий "Медуза" и "Медиазона", текст приговора Окружного суда Гааги по делу MH17.

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Кто такой Стрелков и что делал до войны в Украине

Игорь Стрелков - это российский террорист, военный преступник, идеолог "Белого движения", отставной офицер и бывший полковник ФСБ. Участник российской войны против Украины в Крыму и на Донбассе, полномасштабного вторжения, а также участник ряда других войн. Бывший главарь террористических группировок "Новороссия" и "Народное ополчение Донбасса".

Настоящее имя - Игорь Гиркин. В разное время действовал под псевдонимами "Игорь Стрелков" и "Сергей Рунов"

Согласно данным, распространенным в российских источникам, родился в 1970 году в Москве, получил историческое образование в Московском историко-архивном институте. Будучи студентом, занимался исторической реконструкцией и историей российского "Белого движения". Считал себя экспертом по военной истории, после вуза "добровольцем" принял участие в войне в Приднестровье (в составе "Черноморского казачьего войска", Кошница - Бендеры), а также в Боснийской войне с ноября по март 1993 года на стороне Сербии.

Отметим, в 2014 году боснийские медиа опубликовали фото молодого Стрелкова в камуфляже и автоматом, еще с одним российским наемником и человеком по имени Бобан Индич. По мнению экспертов, они могли быть причастны к похищению боснийских мусульман, которых впоследствии пытали и убили. Сообщалось, что фото было сделано в городе Вишеград в 1992 году, где жертвами военных преступлений стали более 3000 местных жителей. Официальных обвинений Стрелкову предъявлено не было.

Фото: молодой Стрелков (в центре) во время Боснийской войны (klix.ba)

После срочной службы в 1993-1994 годах работал охранником, но вернулся в армию на контракт. Участвовал в Первой и Второй российско-чеченских войнах. Воевал в составе 166-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде и частях специального назначения. По данным правозащитников, в 2001 году Стрелков был причастен к серии похищений людей в Чечне.

"В 2001 году в окрестных селах Хатуни, Махкеты и Тевзени военными были задержаны и исчезли десятки человек. Правозащитному центру "Мемориал" известно о четырех эпизодах насильственных исчезновений … в окрестностях Хатуни, в которых фигурирует человек по фамилии "Стрелков", в результате которых исчезли шесть человек", - писал в 2014 году глава совета "Мемориала" Александр Черкасов.

Согласно интервью отставного генерала ФСБ под псевдонимом "Геннадий Казанцев", разработка Гиркина началась еще в 90-х, когда тот был на оперативном учете как член кружка российских монархистов. По его словам, Стрелкова не вербовали, а "пригласили на работу" и в 1995 году отправили в Чечню.

В частях спецназначения ФСБ служил по 2013 год. Вышел в отставку в звании полковника, после чего работал начальником службы безопасности у олигарха Константина Малофеева. Отметим, последнего украинские правоохранители подозревают в создании незаконных вооруженных формирований. Он включен в международные санкционные списки, а в феврале 2023 года США передали Украине часть конфискованных активов Малофеева.

Крым, Донбасс, зверства и отставка по команде из Кремля

По данным Службы безопасности Украины, Стрелков неоднократно посещал Украину. Сам он говорил, что с "ознакомительной целью" побывал на Майдане в Киеве (во время Революции достоинства), после чего в составе делегации РПЦ вместе с патриархом Кириллом зимой посетил Крым.

Последний раз легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года, когда прилетел в аэропорт Симферополя. Уже в ночь на 27 февраля произошел захват Верховной рады Автономной республики Крым. В марте его подразделение штурмовало фотограметрический центр в Симферополе, а начале апреля познакомился с боевиком Арсеном "Моторолой" Павловым во время набора группы вторжения на Донбасс.

В ночь на 12 апреля 2014 года Гиркин с группой боевиков пересек границу Украины в Донецкой области. Они напали на сотрудников СБУ возле Славянска, похитили наблюдателей ОБСЕ и захватили бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Стрелков захватил админздания и объявил о переходе города под контроль так называемой "Донецкой народной республики".

Фото: Игорь Стрелков на Донбассе, лето 2014 года (росСМИ)

Его группа была причастна к пыткам и убийствам людей. В мае 2020 года он признался, что лично отдал приказ расстрелять Юрия Поправко и Юрия Дяковского, а также что несет ответственность за убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака. Еще до этого украинская прокуратура обвинила его в том, что он заказал пытки и убийство троих мужчин.

Хотя Стрелков в основном находился в Славянске, в мае 2014 года его сделали "командующим армии и министром обороны ДНР". Тогда же он критиковал "пассивность местного населения" и призывал ввести российские войска. Москва с помощью Гиркину в окруженном городе не спешила, и в ночь на 5 июля его силы вышли из Славянска в Донецк.

Отстранили его в августе, когда помощник Владимира Путина Владислав Сурков был назначен кремлевским куратором "ЛДНР". В дальнейшем Стрелков через группировку "Новороссия" занимался поставками амуниции и обмундирования для боевиков. В ноябре 2014 года он так охарактеризовал свою роль в войне на Донбассе.

"Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд", - говорил он в интервью российской газете "Завтра".

Служба безопасности Украины объявила его в розыск. Стрелков подозревается в организации умышленных убийств, действиях в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, диверсионной деятельности. Прокуратура завела на него дело по трем статьям: создание террористической группы, организация массовых беспорядков и совершение теракта.

В апреле 2022 года Гиркин был готов возглавить "народное ополчение" в приграничных с Украиной областях. Критиковал Путина за якобы недостаточную решительность в полномасштабной войне и призывал провести мобилизацию. В августе его задерживали в оккупированном Крыму при попытке проникнуть в зону боевых действий. Но позже он вернулся в Москву.

Дело MH17. За что Стрелкову заочно дали пожизненное

В отношении Стрелкова вынесен приговор Окружного суда Гааги. Дело касается катастрофы рейса MH17, когда 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью боевики сбили малазийский "Боинг". Тогда погибли все 298 человек на борту, большинство из которых были граждане Нидерландов, Малайзии и Австралии.

В этот день в его паблике появился пост о якобы уничтожении украинского самолета Ан-26. Однако после того, как выяснилось, что был сбит гражданский борт, сообщение удалили. В течение последующих лет бывший главарь террористов отрицал причастность.

Фото: Игорь Стрелков в числе четырех обвиняемых в катастрофе MH17 (atlanticcouncil.org)

Расследованием занималась специально созданная Joint Investigation Team - Совместная следственная группа, куда вошли представители правоохранительных органов Нидерландов, Украины, Малайзии, Австралии и Бельгии. Следствие проделало огромную работу, по состоянию на 2020 год в деле было более 100 томов и 36 тысяч страниц.

На основе собранных доказательств стало известно, что самолет сбили ракетой класса "земля-воздух" из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который стоял на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады войск ПВО России (место дислокации - под Курском). Накануне катастрофы "Бук" перевезли на оккупированную часть Донецкой области, он запустил ракету из района Первомайского возле Снежного, и той же ночью комплекс вернулся обратно в Россию.

Обвиняемыми проходили четыре человека - трое граждан РФ и один украинец:

Игорь Стрелков - на момент катастрофы был "министром обороны ДНР". Незадолго до этого обратился к России с просьбой предоставить тяжелое вооружение. Также причастен к переброске "Бука" из РФ на оккупированную территорию и назад

- на момент катастрофы был "министром обороны ДНР". Незадолго до этого обратился к России с просьбой предоставить тяжелое вооружение. Также причастен к переброске "Бука" из РФ на оккупированную территорию и назад Сергей Дубинский - полковник ГРУ запаса, тоже один из главарей "ДНР". Контролировал транспортировку "Бука". В частности, согласно перехватам, лично руководил перемещением комплекса

- полковник ГРУ запаса, тоже один из главарей "ДНР". Контролировал транспортировку "Бука". В частности, согласно перехватам, лично руководил перемещением комплекса Олег Пулатов - подполковник ВДВ России в запасе. Сопровождал и обеспечивал охрану "Бука" возле места пуска ракеты

- подполковник ВДВ России в запасе. Сопровождал и обеспечивал охрану "Бука" возле места пуска ракеты Леонид Харченко - гражданин Украины, террорист "ДНР". Находился рядом с "Буком" после того, как из него сбили малазийский самолет. Обеспечивал охрану комплекса и отдал приказ отправить его обратно в РФ

Приговор в Гааге был вынесен 17 ноября 2022 года. Суд посчитал доказанной вину Стрелкова, Дубинского и Харченко, которых приговорил к пожизненному заключению. Единственный фигурант, участвовавший в процессе, - Олег Пулатов - получил оправдательный вердикт.

При этом суд согласился с выводами о том, что ни один из осужденных лично не участвовал в запуске ракеты. В мотивировочной части говорится о том, что на момент крушения самолета Россия установила эффективный контроль над главарями "ДНР", с середины мая обеспечивала подготовку боевиков и поставляла оружие.

Военные действия главарей "ДНР" также координировались из России. Об этом свидетельствовали перехваты многочисленных переговоров боевиков разных рангов - от младших "офицеров" до Стрелкова. Кроме пожизненного срока, виновные также должны заплатить 16 млн евро компенсации родственникам жертв. Ни Россия, ни осужденные не признали вину.

Тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что только победа Украины в войне может обеспечить исполнение приговора.

"Ни террористическое государство, ни его военные преступники не собираются каяться и отбывать наказание. Напротив: они совершают новые преступления - убийства, пытки и разрушения. Только победа Украины над Россией позволит реализовать решение суда", - заявил он.

Арест в России и четыре года колонии

До полномасштабной войны Стрелков пытался заниматься политикой, организовал движение "Комитет 25 января", но во что-то внятное это не вылилось. В основном выступал в российских городах и вел канал на YouTube. Вторжение в Украину воспринял с энтузиазмом, но вскоре занял позицию критика российских военных и решений Владимира Путина.

Особенно жесткой критика стала после неудачных попыток присоединиться к армии в октябре 2020 года. Тогда несколько "Z-военкоров" сообщили, что он якобы ушел воевать, а Главное управление разведки Минобороны Украины объявило награду в 100 тысяч долларов за пленного Гиркина.

Фото: военная разведка Украины объявляла награду за пленного Стрелкова (t.me DIUkraine)

После возвращения в Москву создал неформальное объединение "Клуб рассерженных патриотов". В опубликованном 17 апреля 2023 года манифесте говорилось о том, что война против Украины "ведется бездарно". В реальности же вся активность сводилась к призывам ликвидировать украинскую государственность.

Стрелков называл ситуацию на фронте унизительной и возлагал ответственность на Путина.

"История не имеет сослагательного наклонения. 23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее пустить пыль в глаза значительной части населения. Еще шесть лет власти этого трусливого бездаря страна не выдержит", - заявлял он.

В июле его задержали по уголовному делу о "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете". Предположительно, дело появилось по заявлению депутата из Ярославля, который возмущался тем, что Гиркин критикует армию и Путина.

Издание "Медуза" со ссылкой на близких к Кремлю собеседников писало, что арест инициировали высокопоставленные силовики для профилактики после провалившегося мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Один из источников назвал задержание логичным после всех его заявлений, поскольку тот "давно облаивал всех", и рано или поздно это должно было случиться.

"Он был нужен как "ихтамнет" в начале донбасской истории. Потом стал не нужен. Он слишком убежденный человек", - добавил собеседник.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. На прошлой неделе обвинение запросило 4 года и 11 месяцев колонии общего режима. Сегодня его приговорили к четырем годам лишения свободы. По истечению срока Стрелкову еще 3 года запрещено администрировать интернет-сайты. Изъятый в качестве вещественного доказательства ноутбук суд "обратил в доход в государства".