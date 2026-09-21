Упрощенная программа завершилась: как вернуться с СЗЧ с 21 сентября

Что изменилось после 20 сентября

Упрощенная процедура была доступна военным, у которых СЗЧ зафиксировали до 12 июня 2026 года. Теперь она завершилась.

Возвращение происходит по общему порядку. Это означает, что процесс может продолжаться дольше, восстановление денежного довольствия может занять больше времени, а сам военнослужащий уже не может воспользоваться возможностью самостоятельно выбрать воинскую часть для продолжения службы в рамках упрощенной программы.

Куда обращаться

Для возвращения из СЗЧ военнослужащий может обратиться в органы ВСП ВСУ:

Центральное управление ВСП в Киеве и Киевской области;

территориальных управлений ВСП;

зональных отделов ВСП.

Контакты соответствующих подразделов доступны на странице Военной службы правопорядка.

Можно ли подать рапорт через "Армия+"

Так, военнослужащий может подать рапорт на возвращение в службу через приложение "Армия+". Такие рапорты обрабатывают подразделения ВСП, после чего военного направляют в один из батальонов резерва.

После подтверждения рапорта в "Армия+" военнослужащий имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующее подразделение ВСП. Там он получает предписание и отбывает в резервную часть.

ВСП при этом организует проверку и уточнение персональных данных и необходимых документов, взаимодействие с батальоном резерва и направление военного к нему.

Что происходит в батальоне резерва

По прибытии военнослужащего командир батальона резерва не позднее чем через трое суток издает приказ о включении его в список временно прибывшего личного состава и определяет задачу.

Также командир через правоохранительные органы проверяет, внесена ли информация о СЗЧ военного в Единый реестр досудебных расследований.

После этого командир батальона резерва сообщает воинской части, из которой военнослужащий осуществил СЗЧ, о его прибытии.

Если есть письменное согласие командира боевой части приоритетного комплектования, в сообщении могут указать эту часть.

Военный также может самостоятельно прибыть в батальон резерва. Список таких подразделений можно получить в ВСП.

Можно ли вернуться в конкретную бригаду

Военнослужащие могут иметь рекомендательные письма от боевых бригад, требующих пополнения. Командиры батальонов резерва принимают и учитывают такие документы в соответствии с порядком перемещения военнослужащих.

В то же время, рекомендательные письма от воинских частей обеспечения не учитываются. В таком случае военнослужащих направляют в воинские части приоритетного комплектования.

Как получить освобождение от уголовной ответственности

Минобороны также напоминает о возможности освобождения от уголовной ответственности за СЗЧ для военнослужащего, впервые совершившего такое правонарушение во время военного положения.

Для этого следует написать рапорт и получить письменное согласие командира воинской части или батальона резерва на продление военной службы.

После этого военнослужащий должен обратиться с ходатайством к следователю, прокурору или суду о намерении вернуться в службу. Материалы по освобождению от уголовной ответственности передаются в суд, который и принимает соответствующее решение.

По вопросам возвращения на военную службу работает горячая линия Министерства обороны - 1519.