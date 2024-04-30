Попытки связать АСР с агрессором являются фальшивыми и смешными, - топ-менеджер

Менеджмент международного инвестиционного фонда Argentem Creek Partners (АСР) заявляет о том, что против них в Украине ведется "позорная" пиар-кампания, организованная бизнесменами, которые должны кредиторам $150 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление топ-менеджера Argentem Creek Partners Джона Паттона со ссылкой на отчет IFC и Salmon.

"АСР последовательно и стабильно поддерживает Украину: с 2016 года мы инвестировали в украинский бизнес более $600 миллионов. Мы активно выступаем на международном уровне за иностранные инвестиции для повышения усилий по восстановлению и реконструкции Украины. Все попытки повязать АСР со страной агрессором являются фальшивыми и смешными. АСР не имеет ни активов, ни хозяйственной активности в России", - заявил Паттон.

По его словам, филиппинская финансово-технологическая компания Salmon, совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC), которая входит в Группу Всемирного банка, провели тщательную проверку и не нашли связи бизнеса с российскими структурами.

"Вместо позорной пиар-кампании Сергей Гроза и Владимир Науменко должны уважать решения судов в разных странах, что подтверждают их непрозрачную хозяйственную деятельность и незаконное извлечение активов. Они должны вернуть кредиторам долг в размере $150 миллионов", - отметил Джон Паттон.

Напомним, что Argentem Creek Partners инвестировал в зерновой терминал "Олимпекс Купе Интернешнл" в Одесском порту, но владельцы перестали выполнять свои обязательства по кредиту.

В феврале Высокий суд Англии и Уэльса подтвердил всемирный арест активов (Worldwide Freezing Order, WFO) на $118 млн совладельцев терминала "Олимпекс" Сергея Грозы и Владимира Науменко.

Позже стало известно, что терминал может использоваться для схем с контрабандой зерна. В апреле Западный апелляционный хозяйственный суд во Львове удовлетворил требование распорядителя имущества-арбитражного управляющего компании "Олимпекс Купе Интернейшнл", оперирующего зерновым терминалом в Одессе, сменить руководителя предприятия.