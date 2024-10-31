Сбежал из Украины, а затем попытался "незаметно вернуться": на Закарпатье задержали мужчину

В лесе в Закарпатской области пограничники задержали мужчину, который незаконно пересек границу со Словакией. Задержанным оказался 30-летний житель Одесской области, который ранее нелегально находился в странах ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
По словам пограничников, услышав приближение группы задержания, нарушитель попытался скрыться в густых зарослях, игнорируя требования остановиться.
Чтобы предотвратить побег, пограничникам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. Нарушитель был доставлен в отделение для оформления административных документов по факту незаконного пересечения границы Украины.
Мужчина рассказал, что в начале сентября уже пересекал границу в Европейский Союз нелегально.
Фото: Государственная пограничная служба Украины (https://dpsu.gov.ua/ua)
Тогда он пробирался по буковинскому лесу в Румынию, а затем направился в Германию. Однако, не найдя работу, решил вернуться в Украину, избегая официальных пропускных пунктов и ориентируясь по онлайн-картам, опасаясь ответственности за предыдущие нарушения.
В ГПСУ напоминают, что согласно статье 33 Конституции Украины, гражданин Украины имеет право в любое время вернуться на родину, а возможная ответственность за нарушение границы не столь серьезна, как угроза жизни и здоровью при незаконных переходах.
Пограничники отмечают, что случаи возвращения граждан, нелегально покидавших страну, становятся более частыми. Тем, кто возвращается нелегально, пограничные службы оформляют административные документы за незаконное пересечение границы.
Напомним, что мужчина хотел незаконно выехать из Украины. Пограничники задержали его, потому что он проспал свою остановку.
Кроме того, пограничники задержали украинца, который пытался незаконно пересечь границу с Польшей. Он заблудился и провел сутки в лесу.