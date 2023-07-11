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Способствовал распространению влияния РФ. США ввели санкции против экс-министра обороны Сербии

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США, Вторник 11 июля 2023 19:46
Способствовал распространению влияния РФ. США ввели санкции против экс-министра обороны Сербии Фото: заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки США Брайан Нельсон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Минфин США ввел санкции против экс-министра обороны Сербии за содействие злонамеренной деятельности России в регионе

Об этом сказал заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки США Брайан Нельсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на сербского экс-чиновника, что, как сказано в заявлении ведомства, подчеркивает решимость Соединенных Штатов привлечь к ответственности тех, кто участвовал в коррупционных делах для собственных интересов и наносил ущерб миру и стабильности на Западных Балканах. Кроме того, эти коррупционные операции, как сказано в заявлении Минфина США, способствуют российской злонамеренной деятельности в Сербии и регионе.

"Министерство финансов без колебаний нацелится на субъектов, которые злоупотребляют своим положением для получения личной выгоды, подрывая при этом эффективное и демократическое управление на Западных Балканах", - заявил Нельсон.

В официальном сообщении сказано, что директор Информационного агентства безопасности Сербии, экс-министр обороны и экс-министр внутренних дел Александар Вулин причастен к транснациональной организованной преступности, незаконным операциям с наркотиками и злоупотреблению служебным положением.

По данным Минфина, чиновник использовал свои полномочия для поддержки России, предоставляя ей платформу для усиления своего влияния в регионе.

В результате наложенных санкций, все имущество (или связанные с ним транзакции) и интересы Вулина в США или во владении или под контролем лиц США, заблокировано.

Напомним, ранее министра экономики Сербии Раде Башту отправили в отставку после его призывов к правительству страны ввести санкции против России.

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