При содействии Favbet Foundation украинские спортсмены проходят обучение по первой помощи от FAST

С начала этого года украинское спортивное сообщество повышает свою готовность к чрезвычайным ситуациям. В рамках проекта, организованного FAST "Первая помощь и спецподготовка" при поддержке Favbet Foundation, более 1800 тренеров и спортсменов из разных регионов страны будут учиться современным методикам оказания помощи в критических ситуациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation .

Как сообщают в фонде, в течение января-февраля опытные инструкторы FAST уже провели 10 тренингов, во время которых обучили основам первой помощи 212 тренеров и спортсменов по таким видам спорта, как спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика, дзюдо, гребля, греко-римская борьба, вольная борьба.

Участники обучения усвоили методы остановки критических кровотечений, оказания помощи лицам без сознания и проведения сердечно-легочной реанимации. Эти навыки имеют решающее значение для сохранения жизни во время чрезвычайных ситуаций.





Учитывая заинтересованность и положительные отзывы участников, проект был масштабирован: в 2025 году планируется проведение дополнительных тренингов для более 1600 спортсменов в разных уголках страны. Это первый в Украине масштабный пример системного обучения первой помощи для спортивного сообщества.

"Перед нами стоят серьезные вызовы - нужно не только охватить как можно большее количество людей этими жизненно важными знаниями, но и поставить такое обучение на системные рельсы, потому что запрос только растет. Спасибо нашим партнерам, благодаря которым мы можем даже в такие сложные времена масштабировать этот проект на всю страну", - отметила директор FAST Евгения Згурова.

В благотворительном фонде Favbet Foundation также заявили, что будут поддерживать проект до момента полной реализации.

"Мы уверены, что инвестиции в обучение первой помощи среди спортсменов являются инвестициями в будущее Украины. Своей деятельностью мы стремимся создать безопасную среду, где каждый имеет возможность развиваться и помогать другим в критических ситуациях. Поддержка таких инициатив является неотъемлемой составляющей нашей миссии по развитию спорта и образования в Украине", - отметили в фонде Favbet Foundation.