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При содействии Favbet Foundation украинские спортсмены проходят обучение по первой помощи от FAST

Четверг 13 февраля 2025 17:04
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При содействии Favbet Foundation украинские спортсмены проходят обучение по первой помощи от FAST Фото: украинские спортсмены проходят обучение по первой помощи от FAST (пресс-служба Favbet Foundation)
Автор: Сергей Новиков

С начала этого года украинское спортивное сообщество повышает свою готовность к чрезвычайным ситуациям. В рамках проекта, организованного FAST "Первая помощь и спецподготовка" при поддержке Favbet Foundation, более 1800 тренеров и спортсменов из разных регионов страны будут учиться современным методикам оказания помощи в критических ситуациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation.

Как сообщают в фонде, в течение января-февраля опытные инструкторы FAST уже провели 10 тренингов, во время которых обучили основам первой помощи 212 тренеров и спортсменов по таким видам спорта, как спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика, дзюдо, гребля, греко-римская борьба, вольная борьба.

Участники обучения усвоили методы остановки критических кровотечений, оказания помощи лицам без сознания и проведения сердечно-легочной реанимации. Эти навыки имеют решающее значение для сохранения жизни во время чрезвычайных ситуаций.

При содействии Favbet Foundation украинские спортсмены проходят обучение по первой помощи от FAST

Учитывая заинтересованность и положительные отзывы участников, проект был масштабирован: в 2025 году планируется проведение дополнительных тренингов для более 1600 спортсменов в разных уголках страны. Это первый в Украине масштабный пример системного обучения первой помощи для спортивного сообщества.

"Перед нами стоят серьезные вызовы - нужно не только охватить как можно большее количество людей этими жизненно важными знаниями, но и поставить такое обучение на системные рельсы, потому что запрос только растет. Спасибо нашим партнерам, благодаря которым мы можем даже в такие сложные времена масштабировать этот проект на всю страну", - отметила директор FAST Евгения Згурова.

В благотворительном фонде Favbet Foundation также заявили, что будут поддерживать проект до момента полной реализации.

При содействии Favbet Foundation украинские спортсмены проходят обучение по первой помощи от FAST

"Мы уверены, что инвестиции в обучение первой помощи среди спортсменов являются инвестициями в будущее Украины. Своей деятельностью мы стремимся создать безопасную среду, где каждый имеет возможность развиваться и помогать другим в критических ситуациях. Поддержка таких инициатив является неотъемлемой составляющей нашей миссии по развитию спорта и образования в Украине", - отметили в фонде Favbet Foundation.

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