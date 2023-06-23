Настоящая жара, но с дождями. Какой будет погода в Украине сегодня

Днем в западных, северных и Харьковской областях местами кратковременный дождь, гроза. При этом температура воздуха днем будет держаться в диапазоне 27-32°.

Кроме того, утром на западе страны местами туман. При этом ветер будет юго-западным и западным, 5-10 м/с.

Погода в Украине

Как сообщали синоптики, на этой неделе погода в Украине будет опять дождливой. Однако в четверг будет без осадков, хотя смотря на этот прогноз, можно с уверенностью сказать, что эта рабочая неделя проходит под знаком дождя.