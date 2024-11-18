Для настоящих гонок: Hyundai Elantra получил спортивную версию

Седан Hyundai Elantra N TCR Edition отличается от обычной Elantra N только снаружи. Под капотом – все тот же двигатель 2.0 T-GDI мощностью 280 л. Коробки передач – шестиступенчатая "механика" или роботизированная трансмиссия 8DCT. Стандартно Elantra N оснащена дифференциалом повышенного трения, электронноуправляемыми амортизаторами и разными надстройками для еще более эмоционального вождения.

Главное нововведение TCR Edition – регулируемое углепластиковое антикрыло, пришедшее на смену штатному изогнутому спойлеру. К нему прилагаются 19-дюймовые колеса N TCR и тормоза N Performance. Также для машины можно заказать "гоночные" наклейки, но пока такая возможность есть только у покупателей из Южной Кореи, где Elantra N TCR Edition появится уже в декабре.

Остальные изменения касаются оформления салона, правда, и здесь очень скромно. Руль теперь с оплеткой из алькантары и нулевой меткой в голубом цвете Performance Blue. Тот же оттенок используется для ремней безопасности. В этом году авто будет продаваться только в южной Корее, а уже в следующем году оценить нововведения Elantra N TCR Edition смогут глобальные рынки.