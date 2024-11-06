Дело Хацкевича закрыто: виновных в нападении на тренера не нашли

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Przeglad Sportowy .

Польские стражи порядка не опровергли факт преступления – они просто не нашли виновников. Такое объяснение предоставили в прокуратуре страны другому пострадавшему в инциденте – эксдиректору клуба Михаилу Залевскому.

"Я не удивлен. В Польше есть система правосудия, полиция, прокуратура, суд, я считаю, что решение приняли компетентные люди", – прокомментировал местным СМИ приговор белорусский функционер, работавший в клубе из Сосновца вместе с экс-тренером киевского "Динамо".

Он объяснил, что местные футболисты боялись свидетельствовать против болельщиков. Кроме того, на лицах нападавших были маски. Ранее и сам Хацкевич говорил, что не смог бы узнать нападающих.

Нападение на Хацкевича: что известно

Бывший игрок и тренер киевского "Динамо" возглавил польский клуб "Заглембе" (Сосновец) в январе 2024 года. Под руководством белорусского специалиста команда, выступавшая во втором дивизионе местного чемпионата, провела шесть матчей.

В них она дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Последним матчем Хацкевича у руля коллектива стал поединок с "Катовице", завершившийся разгромом - 0:4. После него тренер сообщил, что не влиял на действия команды, поскольку на предматчевой установке футболисты самостоятельно, за закрытыми дверями, обсуждали стратегию на игру.

Впоследствии во время тренировки "Заглембе" на поле ворвались вооруженные фанаты. Они выкрикивали угрозы, ксенофобские и расистские высказывания в адрес иностранных игроков и сотрудников клуба. На Хацкевича было совершено физическое нападение. По сообщениям польских СМИ, наставник получил удар в лицо, а также несколько пинков ногами.

После инцидента Хацкевич, Залевский и еще один белорус – тренер-аналитик Владимир Аржанов покинули команду. "Заглембе" уже без них завершило сезон на последнем месте и вылетело в третий дивизион. Сам экс-главный тренер команды с тех пор находится без работы.