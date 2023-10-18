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Дело БЭБ, против которого были в Раде, по контрабанде техники Apple на 100 млн передали в суд

Фото: дело БЭБ, против которого были в Раде, по контрабанде техники Apple на 100 млн передали в суд (t me)
Автор: Сергей Новиков

Дело "ничейной" техники Apple на 100 млн грн направлено в суд, несмотря на давление на детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бюро экономической безопасности.

В БЭБ не объяснили подробно о каком давлении идет речь, но известно, что дело рассматривалось на заседаниях Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по экономической безопасности под председательством Ярослава Железняка.

БЭБ разоблачило перевозчика, по поддельным таможенным документам завез из Венгрии планшеты, ноутбуки и смартфоны марки Apple через пункт пропуска Закарпатской таможни без соответствующего оформления и уплаты 14 млн грн налогов.

Вся продукция была изъята, на нее наложен арест.

Впоследствии снять арест пыталась компания, объявившая себя владельцем груза. В частности, ее представители обратились в ВСК, где БЭБ обвинили в безосновательном давлении на предпринимателей.

Детективы в ходе разбирательства предоставили факты подделки документов от якобы владельцев техники, по которым те пытались снять арест с изъятого имущества. По этому факту БЭБ приступило к дополнительному уголовному производству по служебному подлогу. Ведь документы о якобы внутреннем перемещении товаров были выданы уже после задержания вышеупомянутого груза.

Также по материалам Бюро экономической безопасности Украины, собранным в ходе расследования, следователями ГБР направлены в Высший антикоррупционный суд и Береговский районный суд Закарпатской области обвинительные акты в отношении таможенников по фактам содействия в незаконном ввозе указанных товаров без уплаты соответствующих таможенных платежей.

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Бюро экономической безопасностиВСК