В деле о краже у производителя БПЛА 100 млн гривен появились новые детали

Как ранее писало РБК-Украина, бывший исполнительный директор ООО "КТД Юпитер" Виталий Кулик продал украденные БПЛА воинской части в марте 2024 года. Всего было реализовано 15 аппаратов (5 комплексов по 3 единицы) через новую компанию ООО "ГАРА ЕССЕ" (ЕГРПОУ 45242463), принадлежащую Ростиславу Грекулу.

Сделка была осуществлена по безналичному расчету на сумму 64 млн гривен (12,8 млн за комплекс). Для этого наклейки компании "Юпитер" на всех БПЛА заменили на бренд "GARA ESSE", а для фальсификации документов использовали подставные фирмы и ФЛП.

Позже, в октябре 2024 года, стало известно, что еще два комплекса из этой партии ООО "ГАРА ЕССЕ" поставило в Агентство военных закупок за 34,4 млн гривен. Таким образом, краденый комплекс, проданный в марте за 12,8 млн гривен, был реализован на 40% дороже - по 17,2 млн гривен за единицу, отмечает Громыко.

Помимо хищения БПЛА, Громыко указывает и на факты мошенничества, отмывания денег, неуплаты налогов, а также нарушения закона о максимальной наценке на государственные контракты, составляющей 25%.

По его словам, речь идет также о хищении бюджетных средств руководством ООО "ГАРА ЕССЕ" при содействии чиновников.

Уголовное дело по данным фактам проходило через несколько уровней расследования: сначала его вела районная полиция, затем Главное следственное управление, а позже материалы вернулись на местный уровень.

17 декабря 2024 года, судья хозяйственного суда Киева Карабань Яна Анатольевна вынесла решение об отказе в иске ООО "КТД Юпитер" к ООО "ГАРА ЕССЕ" о признании договора между ними не действительным.

"Это решение суда вызывает множество вопросов. Договор на сумму 48 млн гривен был подписан неуполномоченными лицами - Виталием Куликом и его супругой Юлией Кулик, которая официально стала директором ООО "ГАРА ЕССЕ" позже даты заключения договора. Судья проигнорировала основное обоснование истца: по закону такие крупные сделки требуют одобрения акционеров компании. Даже директор ООО "КТД Юпитер" Елена Бородина не могла подписывать подобные документы без соответствующего протокола акционеров, что является нарушением ст. 44 Закона Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", - говорят представители ООО "КТД Юпитер".

Такое решение, по мнению Громыко, создает опасный прецедент, позволяя исполнительным директорам распоряжаться активами компаний без ведома акционеров.

Акционеры ООО "КТД Юпитер" намерены обжалось данное решение в апелляционном Хозяйственном суде Киева.