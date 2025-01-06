В деле 'Энергоатома' обнаружили возможный конфликт интересов главы НАБУ

В частности, в центре расследования - деятельность жены Кривоноса, Галины Польшинской, которая руководит компаниями, принадлежащими жене Эдуарда Самоткала, подозреваемого по делу о коррупционных схемах в "Энергоатоме".

В деле речь идет о возможном присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Среди фигурантов: Эдуард Самоткал, Дмитрий Лысенко и Виссарион Ким. По версии следствия, компании Самоткала поставляли оборудование по завышенным ценам.

Самоткал находится в розыске с 2017 года, однако его бизнесы, оформленные на жену Руслану, продолжают работать. Одной из таких компаний является ООО "Инновационные технологические продукты" ("Интехпро"), руководителем которой является Галина Польшинская.

Журналисты указывают, что история взаимодействия семьи Польшинских с Самоткалом может достигать еще 1990-х годов.

Информация о том, что Галина Польшинская является женой Семена Кривоноса подтверждается в его декларации.

Также Польшинская указана руководителем таких структур Самоткалей: DAAR company s.r.o. (Чехия) (с 19.09.2015 по 22.02.2017) и Business Perspective Alfa, s.r.o. (Чехия) (с 06.10.2015 по 21.02.2017) - что видно в реестре.