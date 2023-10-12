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Дело о завладении имуществом аэропорта "Одесса": НАБУ объявило в розыск экс-мэра города

Фото: бывший мэр Одессы Алексей Костусев (sud.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, подозреваемого в причастности к завладению имуществом коммунального аэропорта "Одесса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что Костусева разыскивают по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Дело о завладении имуществом аэропорта "Одесса"

РБК-Украина сообщало, что недавно правоохранители объявили о подозрении бывшему мэру Одессы Алексею Костусеву , его экс-заместителю, бизнесменам Борису Кауфману и Алексу Боруховичу, а также директору ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" Алексею Кочанову.

По данным следствия, в 2011 году они зарегистрировали специальное ООО для того, чтобы приватизировали имущественный комплекс аэропорта стоимостью 118 млн. гривен.

Из-за деятельности подозреваемых Одесса потеряла контроль над аэропортом и не получала прибыли от его деятельности. Тогда местный бюджет понес убытки на сумму более 2,5 млрд гривен.

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ОдессаНАБУ