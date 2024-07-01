Дело Вербицкого: что известно о скандале с экс-заместителем генпрокурора

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Кто такой Дмитрий Вербицкий

43-летний Дмитрий Вербицкий родом из города Одесса. Он окончил Одесскую морскую академию по специальности "Правоведение", а также по этой же специальности и Национальную академию прокуратуры Украины (магистр права). В общей сложности за время своей карьеры он успел поработать в органах прокуратуры трех областей, а именно:

В 2003-2011 годах работал помощником прокурора, следователем, а также заместителем прокурора районного уровня в прокуратуре Одесской области. Уже в 2012-2013 годах стал заместителем прокурора районного уровня, заместителем начальника управления надзора за соблюдением законов в прокуратуре Ивано-Франковской области.

Затем Вербицкий получил должность заместителя начальника первого следственного отдела следственного управления Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины. С апреля по сентябрь 2014 был заместителем начальника отдела надзора за соблюдением законов в прокуратуре Одесской области.

В 2014-2015 годах работал в прокуратуре Николаевской области начальником отдела процессуального руководства. Позже получил должность начальника отдела, старшего следователя, следователя по особо важным делам в прокуратуре Одесской области.

С мая по сентябрь 2020 года - заместитель прокурора Одесской области, а с октября 2020 г. по сентябрь 2022 - заместитель руководителя Одесской областной прокуратуры.

После этого, в сентябре того же года, Вербицкий стал заместителем генерального прокурора Андрея Костина. Он, в частности, отвечал за вопросы, связанные с противодействием экономическим преступлениям, уклонением от уплаты налогов, а также с защитой инвестиций.

Что известно о расследовании СМИ

В начале мая журналисты "Схем" (Радио Свобода) обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что Дмитрий Вербицкий поселился в таунхаусе в коттеджном городке "Коник" в Киеве, который приобрел его племянник по доверенности для одесского бизнесмена в шесть раз дешевле рыночной. стоимости, всего за 2 млн гривен.

Во втором расследовании журналисты рассказали о девушке Вербицкого Кристине Ильницкой, которая в 2024 году стала владелицей нового Porsche Macan T 2023 года выпуска и 3-этажного коттеджа в том же городке "Коник", общая стоимость которых составляет по меньшей мере 52 миллиона гривен - хотя ее совокупный доход за последнее десятилетие, составил чуть более 360 тысяч гривен.

Тогда в комментарии "Схемам" Вербицкий заявил, что "не помогал Ильницкой финансово", но при этом не опроверг, что находится с ней в отношениях и отметил, что они "не носят семейного характера", а значит, он не обязан указывать имущество женщины в декларации.

Сама же Ильницкая журналистам заявила, что не находится с Вербицким в семейных отношениях, а приобретение имущества на 52 млн грн она объяснила тем, что якобы имела "яхтенный бизнес" с бывшим парнем, от которого якобы получила наследство по завещанию. И хотя имя его она не назвала, "Схемы" установили его личность, им оказался Юрий Приймак. Вдова мужчины заявила, что еще до смерти он отменил завещание Ильницкой, о чем свидетельствуют записи в реестрах.

Реакция правоохранителей, увольнение Вербицкого

Неделю спустя после выхода первого расследования Национальное антикоррупционное бюро Украины инициировало свое расследование и открыло уголовное производство по статье 368-5 УКУ (незаконное обогащение).

Правоохранители сообщили, что досудебное расследование по делу осуществляют детективы НАБУ. Наказание за незаконное обогащение предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Кроме того, после резонанса народные депутаты 216 голосами из 150 необходимых вызвали в Верховную Раду генерального прокурора Украины Андрея Костина для предоставления объяснений по поводу происхождения состояния его заместителя. В парламент Костин так и не пришел, но направил Раде письмо, в котором сообщил, что в отношении его заместителя проходит служебное расследование, также проводится проверка со стороны НАПК. Кроме того, в эфире телемарафона Костин заявил, что не может отстранить заместителя от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования, поскольку такая возможность не предусмотрена ЗУ "О прокуратуре", а также утверждал, что "есть те, кто очень заинтересован в отстранении Вербицкого".

Впрочем, через несколько дней, 21 июня, Офис генпрокурора все же сообщил о том, что обязанности заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого возложены на других заместителей генпрокурора. А уже сегодня Костин подписал приказ об увольнении Вербицкого по собственному желанию.