Дело Тандыра. ГБР проводит обыски у заместителя главы ВККС

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски у заместителя главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) из-за расследования относительно возможного введения в заблуждение суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Как сообщают источники РБК-Украина, речь идет о заместителе главы Высшей квалификационной комиссии судей Алексее Омельяне.

Подробности обысков

"Обыски проводятся с целью выявления доказательств, которые могут свидетельствовать об умышленном предоставлении ложных показаний в пользу бывшего судьи Макаровского районного суда Киевской области", - пишет ГБР.

Установлено, что Омельян находился в дружеских отношениях с бывшим судьей Макаровского районного суда Киевской области Алексеем Тандыром.

Фото: ГБР проводит обыски у заместителя главы ВККС (dbr.gov.ua)

Согласно предварительным данным, заместитель главы ВККС, во время допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве против Тандыра, мог предоставить заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты.

Также обыски проводились и по месту работы Омельяна.

Что грозит

Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины - введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Дело Тандыра

В ночь на 26 мая 2023-го Тандыр сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко возле блокпоста в Киеве, в результате чего последний погиб на месте от полученных травм.

Следствием было установлено, что бывший судья находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему было объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование завершили еще в августе 2023-го.

В декабре 2024-го суд принял решение о продлении ареста Тандыра.