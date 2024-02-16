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Дело Пашинского: еще одному соучастнику схемы избрали меру пресечения

Фото: бывший нардеп Сергей Пашинский (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одному из подозреваемых по делу бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Фигуранта взяли под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

Отмечается, 15 февраля следователь судья ВАКС по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Размер залога составляет более 9 млн гривен.

САП сообщает, что речь идет о бывшем заместителе директора государственного предприятия.

Дело Пашинского

Напомним, 12 февраля стало известно, что бывшему нардепу Сергею Пашинскому сообщили о подозрении в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕПЕК).

Кроме Пашинского, подозрение было объявлено еще пяти участникам преступной схемы.

САП сообщала, что ВАКС избрал меру пресечения одному из организаторов схемы. По информации источников РБК-Украина, речь идет о бизнес-партнере бывшего народного депутата Пашинского - Сергее Тищенко.

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Сергей ПашинскийСАПМера пресечения