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Потребительские настроения украинцев значительно улучшились после длительного пессимизма

Украина, Четверг 12 сентября 2024 09:48
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Потребительские настроения украинцев значительно улучшились после длительного пессимизма Фото: уровень пессимизма украинцев снизился  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индекс потребительских настроений украинцев в августе 2024 года вырос на 10 пунктов и составляет 80,0 п. Выросли все составляющие индикатора.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения вырос и составляет 58,1 п., что на 4,3 п. выше уровня этого показателя в июле. Индекс экономических ожиданий вырос на 13,7 п. и составляет 94,6 п.

Потребительские настроения украинцев значительно улучшились после длительного пессимизма

В августе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 6,3 п. и составляет 118,8 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 4,8 п. и составляет 183,1 п. Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 7,3 п. составляет 162,5 п.

Потребительские настроения украинцев значительно улучшились после длительного пессимизма

"Осторожная тенденция к восстановлению, которую мы наблюдали в июле 2024 года, в августе превратилась в устойчивый рост Индекса потребительских настроений. Также улучшаются ожидания по инфляции и девальвации. В то же время, это еще нельзя считать показателями восстановления экономики, учитывая длительное и непредсказуемое течение войны. Скорее мы наблюдаем восстановление потребительских настроений и экономических ожиданий после значительного роста негативных настроений, которое произошло в конце весны - в начале лета”, - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.

Напомним, улучшение настроений бизнеса в августе зафиксировал Национальный банк Украины. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 48,4 пункта по сравнению с 44,4 в июле.

По данным опроса группы "Рейтинг", в июле 83% опрошенных считали, что экономическая ситуация в стране за последний год ухудшилась, 10% - что не изменилось, еще 2% видят улучшение. Материальное положение семьи в той или иной степени ухудшилось в 60%, не изменилось на 35%, улучшилось на 4%.

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