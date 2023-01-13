Потребление не уменьшилось. Украинцев предупредили о возможных аварийных отключениях света

В Украине сегодня не уменьшилось потребление электроэнергии из-за холодной погоды. Поэтому украинцев предупредили об угрозе аварийных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Самый большой дефицит мощностей в энергосистеме фиксируется утром и вечером. Однако в "Укрэнерго" предполагают, что на выходных ситуация может улучшиться, поскольку ожидается потепление.

Сегодня до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 02:00 до 24:00. Согласно им в регионах составляют графики отключений. Если лимиты будут превышены, возможны аварийные ограничения.

"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость применения ограничений", - призвали украинцев.