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Потребление не уменьшилось. Украинцев предупредили о возможных аварийных отключениях света

Фото: в ряде областей могут быть аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сегодня не уменьшилось потребление электроэнергии из-за холодной погоды. Поэтому украинцев предупредили об угрозе аварийных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Самый большой дефицит мощностей в энергосистеме фиксируется утром и вечером. Однако в "Укрэнерго" предполагают, что на выходных ситуация может улучшиться, поскольку ожидается потепление.

Сегодня до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 02:00 до 24:00. Согласно им в регионах составляют графики отключений. Если лимиты будут превышены, возможны аварийные ограничения.

"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость применения ограничений", - призвали украинцев.

Напомним, ранее энергетическая компания YASNO заявила, что ситуация со светом в Киеве с приходом потепления может улучшиться, однако не следует ожидать резких изменений.

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