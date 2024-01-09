Потребление продолжает расти. В "Укрэнерго" призвали украинцев экономить электроэнергию

В Украине продолжает расти уровень потребления электроэнергии. Украинцев призывают экономить свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
Потребление
По состоянию на 9 утра, 9 января, уровень потребления на 5,8% превышает вчерашний показатель, который был достаточно высоким.
Причина роста потребления заключается в усилении холодов. Сегодня прогнозируемая среднесуточная температура -15.
В том же числе продолжается запитка потребителей, которые были обесточены из-за непогоды в ряде регионов. Восстановление электроснабжения провоцирует быстрый одномоментный рост потребления, что создает дополнительную нагрузку. Поэтому важно избегать одновременного включения мощных электроприборов.
Производство
Сейчас электроэнергии хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.
"В то же время большинство тепловых электростанций все еще восстанавливается после массированных ракетных атак прошлой зимой. А солнечные электростанции не могут работать с максимальной мощностью из-за плотной облачности и непогоды", - пишет "Укрэнерго".
Украинцев призывают экономить свет
В ближайшие дни потребители должны внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в течение всего дня с 09:00 до 19:00, чтобы система могла работать сбалансировано.
Отключение света
Из-за непогоды обесточены 1025 населенных пунктов:
Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы оживить обесточенных потребителей. В то же время восстановление тормозят сложные погодные условия.
"На утро из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 485 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - добавляет "Укрэнерго".
Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блэкаут.
В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призвали экономить электроэнергию и не перегружать систему.
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