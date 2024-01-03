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Потребление электроэнергии в Украине растет из-за похолодания и окончания праздников

Фото: Потребление электроэнергии в Украине выросло в начале 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребление электроэнергии в Украине постепенно растет. Причины - окончание праздников, начало рабочей недели и похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, 2 января дневной максимум потребления был вечером. Его показатель был на 13,8% выше, чем во вторник, 26 декабря.

Сегодня, 3 января, уровень потребления по состоянию на 10:00 на 14% выше соответствующего показателя в 10:00 вчера, 2 января.

"Такое резкое повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на энергосистему. Для стремительно растущего покрытия потребления нужно быстро ввести в работу по меньшей мере 6 энергоблоков. Для электростанций, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак минувшей зимой, это очень резкое увеличение нагрузки, которое может привести к технологическим нарушениям", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, для того чтобы помочь энергосистеме работать в этот сложный период, достаточно перенести использование энергоемких приборов с вечерних часов максимальной нагрузки 16:00-19:00 на ночь или утро.

В то же время электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей, добавили в "Укрэнерго".

Прогноз на зиму

По обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти три четверти (74%) украинцев готовятся к возможным проблемам с энергоснабжением зимой. В то же время ожидают, что ситуация будет лучше, чем в прошлом году.

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