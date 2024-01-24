Потребители должны платить за свет, чтобы восстанавливать энергетику, - Минэнерго

"Была введена мораторий на отключение для того, чтобы поддержать потребителей, это не равнозначно потому, что можно не платить вообще за эту услугу. Потому что нашим энергокомпаниям тоже нужно как-то выживать, тоже нужно возобновлять энергетику, нужно ремонтировать постоянно", - сказала она.

Замминистра пояснила, что в начале полномасштабного вторжения было принято решение о запрете на отключение потребителей за долги. Однако сразу после принятия этого решения начала расти задолженность за потребленную электроэнергию.

"Потребители почему-то восприняли запрет на отключение, как возможность вообще не оплачивать предоставляемые им услуги, к сожалению", - подчеркнула Гринчук.

Она отметила, что в прифронтовых регионах, где практически каждый день проходят обстрелы, потребители добросовестно платят за электроэнергию. В то же время, Черновицкая область входит в пятерку крупнейших должников за электроэнергию.

"Честно говоря, это выглядит немного несправедливо, даже к жителям прифронтовых областей, которые добросовестно платят", - подчеркнула Гринчук и добавила, что на сегодня долги за электроэнергию составляют почти 10 млрд грн.

В то же время она отметила, что у людей могут быть разные жизненные обстоятельства, поэтому Кабинетом Министров предусмотрены различные варианты для потребителей относительно того, как договариваться с поставщиком за оплату потребленной электроэнергии.

"Мы все-таки хотим напомнить потребителям, что подача электроэнергии и других коммунальных услуг – это услуга, которая должна оплачиваться. И не нужно злоупотреблять", – подытожила чиновница.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что средства по платежам за потребленную электроэнергию помогают как можно быстрее восстанавливать поврежденные в результате атак объекты энергетической системы.