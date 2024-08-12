"Очень любил Украину". Умер известный волонтер из Мариуполя Даниил Ковжун

11 августа скончался известный волонтер и активист из Мариуполя Даниил Ковжун. У мужчины остановилось сердце.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию жены Светланы Гречехи в Faebook.
Даниил начал волонтерить в 2014 году и в течение 10 лет активно занимался помощью военным, неоднократно ездил в зону проведения боевых действий.
"У Данила остановилось сердце, он ушел в засветы. Спасибо за то, что у нас было столько любви, счастья, жизни. Люблю. Вся семья безутешна. Дату, время и место прощания мы сообщим потом", - написала Светлана.
На сообщение о смерти Даниила отреагировали другие волонтеры.
"У меня просто нет слов. Ну как так? Эх, друг, присматривай за нами", - написал писатель и волонтер Руслан Горовой и поделился общим фото с Даниилом.
Также своими воспоминаниями о Ковжуне поделилась волонтер Леся Литвинова.
"Без тебя на этой земле будет грустно. Мы до последнего верили, что ты справишься и с этим. Присматривай с небес за своими. Им будет сложно. И нам будет сложно…", - написала Литвинова.
"Мы познакомились еще в бурном 2014 году. Тогда Даниил стал коммуникатором между нашим батальоном и художником, который создал шеврон для Добровольческого батальона "Донбасс". Спасибо, что ты был. Ты навсегда останешься в наших воспоминаниях таким целеустремленным, улыбчивым, вдохновенным, творческим и исполненным любви к Украине", - написала Наталья Веселова из батальона "Донбасс".
Пока о дате и месте прощания с Даниилом Ковжуном не сообщают.
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