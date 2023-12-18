Наблюдатели ОБСЕ заявили о подкупе и вмешательстве властей на выборах в Сербии

В релизе отмечается, что хотя выборы в Сербии предоставили избирателям выбор между политическими альтернативами, а свободы выражения мнений и собраний в целом соблюдались, "давление на избирателей, а также решающее участие президента и системные преимущества правящей партии подорвали избирательный процесс в целом".

По словам специального координатора и руководителя краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Рейнхольда Лопатки, решающее участие президента Сербии Вучича "доминировало в избирательном процессе, а использование его имени одним из списков кандидатов, а также предвзятость в средствах массовой информации способствовали созданию неравных условий".

Так, были выявлены "несправедливая конкуренция" со стороны правящей Сербской прогрессивной партии (СНС), присутствие главы государства в предвыборной кампании и агитация.

Наблюдатели заявили, что зарегистрировали нецелевое использование админресурса, отсутствие разделения между официальными функциями и предвыборной деятельностью, а также запугивание и давление на избирателей, включая случаи подкупа голосов.

Мониторинговая группа призвала сербские власти устранить все недостатки.

В состав группы наблюдателей входила Совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Европейского парламента (ЕП).

Досрочные выборы в Сербии

Напомним, президент Сербии Александар Вучич 1 ноября распустил парламент и назначил на 17 декабря 2023 досрочные парламентские и местные выборы. Предыдущие всеобщие выборы в Сербии состоялись в апреле 2022 года, следующие по графику выборы в парламент планировались на 2026-й год.

Вчера, 17 декабря, Вучич объявил о победе правящей партии Сербская прогрессивная партия (SNS) на досрочных парламентских выборах, однако оппозиция заявила о нарушении и фальсификации голосования.