Для спорта и легкого бездорожья: ТОП-5 купеобразных кроссоверов с пробегом

Никаких сомнений: подкласс кроссоверов с купеподобным силуэтом изобрели маркетологи. Цель – предложить что-то тем покупателям, которые хотели себе спортивную машину с кузовом купе, но не нашли ничего интересного из-за того, что классические спорткупе давно исчезли из модельных линеек большинства марок.

Что такое кроссовер-купе

Хитрость в том, что создать кроссовер-купе гораздо проще, чем типичную спортивную машину-купе: зачастую достаточно, грубо говоря, поменять заднюю часть у любого массового серийного кроссовера – и пожалуйста, вот вам харизматичный автомобиль как бы со спортивным характером.

При этом на самом деле спортивность зависит не от вида корма, а от мощности силового агрегата и настроек ходовой части – которые, между прочим, у купе-кроссоверов совсем необязательно имеют гоночные характеристики. А на деле принципиальное отличие этих машин от базовых "неспортивных" кроссоверов с кузовом универсал лишь одно: в меньшем багажнике и часто – в ограниченном пространстве над головами задних пассажиров.

В нашу подборку мы включили может и не самые типичные кроссоверы-купе, но наиболее яркие из них.

BMW X6 (2014 – 2019 гг.)

Основанный на схожей модели X5, этот однозначно премиальный автомобиль долго был флагманом баварской марки. Двигатели "икс-шестого" – лишь самые мощные агрегаты бренда, то есть 3,0- и 4,4-литровые бензиновые агрегаты и целая подборка 3,0-литровых дизелей. Перед нами тот случай, когда купе-кроссовер действительно имеет спортивный характер, ведь Х6 ускоряется до первых 100 км/ч за 4,2 – 6,7 секунды, в зависимости от модели силового агрегата. Который, кстати, имеет в своем составе только классическую коробку-автомат.

Honda H-RV (2013 – 2022 гг.)

Нечастый случай, но второе поколение H-RV не имеет модели-собрата с высокой, ненаклонной крышей в задней части. Интересный момент: "Хонде" удалось использовать в кроссовере систему трансформации интерьера от хрестоматийной по практичности модели Fit (она же Jazz), и благодаря хитро устроенным сиденьям небольшой автомобиль может вместить немалую поклажу. Выбор двигателей широк, в первую очередь в ней бензиновые агрегаты. Это целая гамма 1,5-литровых моторов разной мощности с наддувом и без, 1,8-литровый атмосферник на "американцах" и достаточно редкий 1,6-литровый дизель. Трансмиссия Honda H-RV механическая или автоматическая, причем во втором случае речь идет о вариаторе CVT. Есть полноприводная версия H-RV, хотя на рынке немало более дешевых переднеприводных вариантов модели.

Infiniti QX50 (2013 – 2017 гг.)

Еще одна люксовая модель, у которой спортивный не только вид – этот относительно небольшой автомобиль насколько комфортабельный, настолько и динамичный. До смены системы маркировки моделей Nissan Motor этот автомобиль продавался как Infiniti EX. Большинство машин комплектовалось бензиновым двигателем 3,7 л V6 (320 – 330 л.с.), также можно попытаться найти дизельную 3,0-литровую версию. В Америке попадаются заднеприводные модификации QX50, но большинство машин в мире – с полным приводом и все без исключения – с классической автоматической коробкой передач.

Mercedes GLE Coupe (2015 – 2019 гг.)

Версия среднего по размеру "мерседесовского" кроссовера GLE с кузовом купеобразного типа. Это не просто премиальный автомобиль, это одна из самых быстрых машин в своем классе. Ее топовая модификация Mercedes-AMG GLE 63 S-Model имеет 5,5-литровый V8 с двойным турбонаддувом, 585 л.с. мощности и 768 Нм крутящего момента (4,2 с до 100 км/ч). Всего в моторной гамме семь двигателей: три бензиновых в разных вариантах мощности и один дизель. Трансмиссии исключительно автоматические (гидромеханика) и исключительно в варианте 4х4.

Porsche Cayenne Coupe (с 2019 г.)

Если честно, для Cayenne совсем необязательно было придумывать дополнительный купеобразный вариант кузова – он и так всегда оставался наиболее спортивным в сегменте. Но, наконец, в компании решили, что отставать в этом вопросе от конкурентов не годится. Машине не просто "подрезали" заднюю часть крыши – ее занизили на 2 см, завалив не только заднее, а заодно и лобовое стекло. Несколько усовершенствовали ходовую часть и тормоза. Топовая для всех "Кайенов" версия Cayenne Turbo GT базируется именно на кузове Cayenne Coupé, ее 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом выдает 640 – 659 л.с. и ускоряется до первых 100 км/ч за 3,3 с.

Если коротко

При выборе подержанного кроссовера с купеобразным кузовом нужно учесть один не совсем технический момент: поскольку такие модели имеют спортивный имидж, их часто эксплуатируют молодые и горячие драйверы. А значит, их следует особенно тщательно проверять на предмет участия в ДТП, состояние двигателя и коробки передач. Но это не означает, что все кросс-купе являются потенциально рискованной покупкой, потому что иногда их новыми дарят женщинам и дочерям, и вот такие экземпляры наоборот могут быть неплохим вариантом для покупки с рук.