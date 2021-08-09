Спортсмени врятували результат України на Олімпіаді-2020, який ледь не завалили чиновники, - Палатний

Результат української збірної на Олімпіаді-2020 витягли саме спортсмени, тоді як чиновники зробили все для провалу.

"Перемоги українських спортсменів відбуваються не завдяки, а всупереч державі. Приклад - ситуація з легкоатлеткою Килипко, яка сама виборола 5 місце, адже їй відмовили у проханні взяти тренера. І після цього профільний міністр робить заяви, що "атлетів забезпечили всім необхідним" і обіцяє "переглянути неперспективні види спорту". Насправді ж, це наші спортсмени мають "переглядати" доцільність чиновників на Олімпіаді і у міністерстві за результатами змагань. Тому що спортсмени врятували результат України на Олімпіаді у Токіо, який ледь не завалили чиновники", - наголосив Палатний.

Він переконаний, що погіршення результатів збірної у порівнянні з минулими роками пов’язане із недофінансуванням спорту.

"Наші спортсмени продемонстрували неймовірну волю до перемоги та щире бажання прославити свою країну. Але попри ці зусилля, Україна отримала лише 44 місце у медальному заліку. Зменшення кількості медалей у порівнянні з попередніми роками є зрозумілим, адже цього року ми мали найменшу збірну в історії - 157 атлетів. Все це наслідки багаторічного фінансування спорту за залишковим принципом і недостатньої уваги держави. Переконаний, що ці Ігри - серйозний привід задуматись про ситуацію в країні загалом та переглянути підходи до фінансування та розвитку спорту. Інакше, дуже скоро Україна перейде у глядацький зал Олімпіади", - заявив керівник виконкому "УДАРу".

Він також зазначив, що актуальним є питання загальної стратегії держави щодо розвитку масового спорту, адже без цього про олімпійські нагороди можна не мріяти.